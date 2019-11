Retrouvez d’autres idées «vacances» de Sarah Visse sur www.lejournaldelevasion.be Les bons repas sont encore plus agréables lorsqu’ils sont préparés et dégustés avec les gens qu’on aime. Pour partager de tels moments privilégiés, pourquoi ne pas s’offrir une escapade gourmande en amoureux, en famille ou entre amis? Pas besoin d’aller très loin. L’Ardenne belge et les régions naturelles voisines regorgent de délicieux produits du terroir, de possibilités de découvertes gourmandes et de maisons de vacances avec de grandes cuisines et des tablées accueillantes pour se rassembler… Pour louer une maison proche des producteurs et attractions gourmandes de l’Ardenne, un bon plan est l’agence Ardennes Etape, avec ses plus de 1700 gîtes pour tous les goûts, budgets et tailles de groupes, depuis les adresses de charme pour les amoureux aux grandes demeures pour 60 personnes. Et parmi les critères pour faire son choix, il y a la proximité avec les attractions locales, comme un restaurant qu’on voudrait tester ou une brasserie qu’on souhaiterait visiter. Nous avons effectué un repérage de maisons propices aux escapades gourmandes, pour un budget de moins de 50 euros par personne par nuit. En voici quelques exemples!

Une maison au milieu des bois Séjour gourmand en Ardenne en famille ou entre amis - © Ardennes Etape Cette maison à Jalhay se trouve à deux pas de Spa et Malmedy, où l’on fait de magnifiques balades, en toute saison, dans les paysages de landes et tourbières des Hautes-Fagnes. Avec ses 4 chambres et 3 salles de bains, elle peut accueillir jusqu’à 9 personnes et cela… dans une clairière au milieu des bois! Mais il n’est pas question d’un décor de sorcières. La maison est contemporaine et chaleureuse, avec de grandes vitres offrant de cuisiner, manger et prendre l’apéro (au coin du feu de cheminée en hiver) avec vue sur la forêt, magnifique aussi quand il neige.

Cueillir les champignons au départ de la maison Séjour gourmand en Ardenne en famille ou entre amis - © Tous droits réservés L’avantage d’être directement au milieu des bois, en plus de jouir d’une vue agréable, c’est aussi de pouvoir partir à la cueillette des champignons (on est en plein dans la saison), directement depuis la maison, pour ensuite les incorporer dans nos recettes. Ardennes Etape tient un blog où un expert en champignons nous donne des conseils sur la cueillette et faire le tri entre champignons comestibles et vénéneux.

Baiser de Malmedy au coin du feu Séjour gourmand en Ardenne en famille ou entre amis - © Ardennes Etape Pas très loin de là, du côté de Waimes et Malmedy, d’autres maisons (ici et ici), pour 8 ou 9 personnes, offrent piscine et/ou sauna privés, en plus de belles cuisines, tables et agréables salons avec feu ouvert, pour prendre le café accompagné, pourquoi pas, d’un baiser de Malmedy, cette petite pâtisserie à la forme de macaron ou de mini-burger, composée de 2 biscuits meringués avec, au centre, une crème au beurre, à la chantilly ou glacée.

La «bière belge d’altitude» Dans le coin, on peut notamment visiter de bonnes micro-brasseries, comme la brasserie Bellevaux ou la brasserie Peak Beer, qui produit la "bière belge d’altitude", puisqu’elle se trouve au Signal de Botrange, point culminant de la Belgique (694 mètres). Au départ de la brasserie, 4 sentiers permettent de partir en promenade, notamment pour aller cueillir des myrtilles, avec lesquelles Peak Beer élabore l’une de ses bières.

Du potager à l’assiette Mentionnons encore les bons restos à découvrir dans les environs, également renseignés sur le blog d’Ardennes Etape. Citons, entre autres exemples, La Menuiserie (1 étoile au Michelin) à Waimes, qui ne travaille presque qu’exclusivement avec les producteurs locaux. Et 80% des légumes utilisés proviennent du propre potager du restaurant!

