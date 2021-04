Séjour en Drôme : voici ce qu'il faut absolument visiter

Nous poursuivons nos pérégrinations gourmandes en région Auvergne-Rhônes-Alpes. Lundi, nous vous parlions de Lyon, hier nous sommes descendus à 1h au Sud en Ardèche et à présent nous franchissons le Rhône pour découvrir… la Drôme! Le Rhône (le fleuve) sert de frontière entre les départements de l’Ardèche à l’Ouest et le département de la Drôme à l’Est. Vous pouvez rejoindre très facilement la Drôme depuis nos frontières par l’Autoroute du Soleil (6h de route environ), en passant par ses grandes villes: Valence et Montélimar. Dès que vous aurez quitté l’autoroute, vous arriverez dans des paysages magnifiques, très diversifiés. Il existe 2 grands parcs naturels régionaux, celui du Vercors et celui des Barronnies provençales. Ici, vous avez aussi bien les montagnes que les champs de lavande de la Provence, avec des vignes partout et l’eau omniprésente, avec de nombreux cours d’eau (couleurs émeraudes, translucides), des plages où se baigner, des cascades, des gorges, des lacs et plans d’eau… De quoi aussi pratiquer des sports d’eaux vives, et notamment sur la rivière Drôme, qui a donné son nom au département.

La Drôme est propice aux sports d’eaux vives comme le kayak. - © Lionel PASCALE

Les "Plus Beaux Villages de France" Dans ces paysages, vous trouverez des châteaux de toutes les époques, ainsi que des petits villages de pierre perchés, à l’ambiance provençale et notamment 5 des "Plus Beaux Villages de France". Ces villages sont Poët-Laval, la Garde-Adhémar (avec une vue superbe sur la Vallée du Rhône), il y a aussi Grignan avec son énorme château Renaissance rendu célèbre par la Marquise de Sévigné qui y a séjourné au 17ème siècle, Montbrun-les-Bains (une station thermale avec vue sur le Mont Ventoux) et Mirmande, un repère d’artistes depuis les années 20. Le vulcanologue Haroun Tazieff a été le maire de ce village pendant 10 ans, de 1979 à 1989.

Le château de Grignan où vécu la Marquise de Sévigné - © Lionel PASCALE

Le synclinal perché : un lieu insolite Haroun Tazieff, qui s’était pris de passion pour un autre site de la Vallée de la Drôme: le synclinal perché, véritable curiosité géologique. Il s'agit d'une sorte de grande vallée entièrement fermée, comme un cratère, dans lequel s’est développé une sorte d’éden naturel, la forêt de Saoû, avec un seul bâtiment: l’Auberge des Dauphins, qui est une réplique du Petit Trianon de Versailles. C’est un industriel alsacien qui l’avait fait construire dans les années 30, comme auberge pour touristes fortunés avec un restaurant gastronomique réputé. Le bâtiment a été abandonné par la suite, mais il rouvrira cet été comme site culturel dédié à la forêt de Saoû.

Le synclinal perché, véritable curiosité géologique. - © La Roulotte du Panicaut

Le Palais idéal du Facteur Cheval D'autres lieux insolites sont à découvrir en Drôme. Il y a notamment: le Palais idéal du Facteur Cheval ! C'est le site culturel le plus visité de Drôme. On le trouve à Hauterives, dans ce qu’on appelle la Drôme des Collines. Il s’agit d’un palais construit par un homme tout seul, pendant 33 ans, de 1879 à 1912, dans son propre jardin. Il s’agissait de monsieur Ferdinand Cheval, un facteur de la campagne, qui a imaginé ce palais en s’inspirant de la nature, d’images de cartes postales et de magazine. Il n’y a aucune règle et style d’architecture mais il a fait l’admiration des artistes surréalistes et a été classé Monument Historique.

Le Palais idéal du Facteur Cheval - © Lionel PASCALE

La plus petite commune de France avec 1 seul habitant! Dans la Vallée de la Drôme, entre Crest, Die et Dieulefit, vous pouvez faire une excursion (en voiture ou en rando) jusqu’au plus petit village de France, qui est aussi la plus petite commune indépendante: Rochefourchat qui compte 1 seul habitant! Sur place, vous apercevrez quelques maisons au bord d’un ruisseau, une cabine téléphonique hors-service et une ancienne école qui sert de gîte et de mairie aux conseillers municipaux qui existent bel et bien pour administrer la commune, mais qui ne résident pas ici.

La ville de Rochefourchat qui compte 1 seul habitant. - © JEFF PACHOUD - AFP

Le Musée de la Chaussure à Romans-sur-Isère À Romans-sur-Isère, le Musée de la Chaussure est installé dans l'ancien Couvent de la Visitation, un lieu magnifique. Il présente une collection unique de chaussures des origines à nos jours et il fait référence à la production romanaise autour du travail du cuir et de la chaussure. L’été dernier, le musée a élargi le champ de ses collections avec des noms de légende: La Boltina de Louboutin, la Stan Smith d’Adidas… qui le font entrer de plain-pied dans le monde contemporain. De nouvelles collections mais aussi de nouvelles salles avec des thématiques d’aujourd’hui et de multiples anecdotes qui racontent 100 ans de mode. Dernière petite nouveauté: les chaussures de Mbappé! Portés le 8 janvier 2020, ses crampons ont participé à la victoire contre St-Etienne, en quart de finale de la Coupe de la Ligue avec un but du footballeur!

Le Musée de la Chaussure à Romans-sur-Isère - © L'impartial de la Drôme

Pour plus d'infos : ladrometourisme.com