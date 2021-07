Séjour à Curaçao : 6 choses à savoir avant de partir sur cette île des Caraïbes

On vous emmène dans un petit paradis de la mer des Caraïbes : sur l’île de Curaçao dans ce qu’on appelait, jusqu’à il y a peu, les Antilles néerlandaises… Un lieu de rêve désormais facilement accessible depuis la Belgique ! Voici ce qu’il faut savoir pour passer un séjour inoubliable. Le vol depuis la Belgique Curaçao, c’est la toute nouvelle destination proposée par la compagnie belge Air Belgium au départ de Charleroi. Imaginez, vous allez tout simplement à l’aéroport de Charleroi et 10-11h de vol plus tard, vous atterrissez dans les Petites Antilles et, cela, pour des prix plutôt attractifs puisque l’aller-retour Charleroi-Curaçao démarre à 585 euros tout inclus (taxes, bagages, repas et boissons à bord). ► A lire aussi : Vacances "love" en Martinique: on fait quoi en amoureux ?

Qu’est-ce qu’on met dans la valise ?

Playa Abou : plage à Grote Knip © 2013 Frans Sellies, Getty Images Maillot de bain, paréo, vêtements légers, crème solaire et éventuellement des chaussures de marche et un pantalon long si on veut randonner parce que, à Curaçao, il fait beau toute l’année, avec une température moyenne de 30°, l’eau à 28°; avec une saison des pluies entre octobre et février, mais pas très marquée par rapport à d’autres îles tropicales.

Quand partir à Curaçao ?

D’octobre à février, quand c’est la saison des pluies, ça peut pleuvoir fort, mais pour de courtes périodes, principalement en soirée. Le gros avantage de Curaçao est que l’île se trouve tout au Sud de la mer des Caraïbes, et donc en dehors de trajet habituel des ouragans. On peut partir toute l’année à Curaçao l’esprit tranquille.

5 images Willemstad, Curaçao © 2017 Drivas Photography, Getty Images

Quelle est la situation géographique de Curaçao ?

Curaçao se trouve à 60 km seulement des côtes du Venezuela en Amérique du Sud, et elle fait partie du chapelet de trois îles qu’on surnomme les îles A-B-C, voisines l’une de l’autre : Aruba, Bonaire et Curaçao ; et qui avec trois autres îles encore (plus au Nord ; Saba, Saint-Eustache et une partie de l’île de Saint-Martin) formaient les Antilles néerlandaises. Ces 6 territoires ont été des colonies des Pays-Bas à partir du 17e siècle. La décolonisation a été entamée en 1954 et en 2010, les Antilles néerlandaises ont été dissoutes. Curaçao est aujourd’hui un Etat du royaume des Pays-Bas, mais complètement autonome, avec sa propre constitution et sa propre monnaie, qui n’est pas l’Euro mais toujours le Florin des Antilles néerlandaises.

Quel est le niveau de vie ?

Concernant le niveau de vie, on est comme en Europe pour les prix, ainsi que pour les standards dans les hôtels, restaurants, soins de santé… L’eau du robinet est potable partout, sa qualité est même réputée, grâce à une usine de dessalement qui transforme l’eau de mer en eau pure, et cela depuis 1928 ! ► A lire aussi : Les plus belles plages du monde se trouvent au Brésil et aux Caraïbes Si pour le niveau de vie, on est en Europe, au niveau des paysages, on est complètement dépaysés évidemment, et pas que pour les plages de rêve...

Qu’est-ce qu’on y voit ?

Le Christoffelberg ou Mont Christoffel (Curaçao) © Getty Images Curaçao, c’est une petite île de 160.000 habitants, toute en longueur : 60 km de long, sur 11 km de large pour la partie la plus large (3 km pour les parties les plus étroites). Le plus long trajet qu’on peut faire en voiture est d’environ 1h20 ; et bien sûr l’image "carte postale" de l’île ce sont ses plages (une trentaine) de sable fin, aux eaux turquoise, avec un intérieur de l’île vert et sauvage, dominé par le Christoffelberg (mont de 372 mètres) dans le Parc National Christoffel (l’un des parcs nationaux de l’île).

Willemstad, la capitale de Curaçao © Getty Images C’est une petite île aux paysages paradisiaques avec une Histoire passionnante et une culture créole qu’on retrouve aussi bien dans la gastronomie que dans la musique, les arts et l’architecture, notamment dans les anciennes plantations et à Willemstad, la capitale de l’île, classée Patrimoine mondial de l’Unesco ; c’est une petite Amsterdam-des-îles avec ses maisons pastel à l’architecture hollandaise… Prêt à décoller pour ce petit paradis sur terre ?