Remportez un séjour à Curaçao dans la mer des Caraïbes avec La Grande Evasion

Le voyage offert, pour 2 personnes, comprend :

Le séjour de 7 nuits à l’hôtel "Papagayo Beach Hotel" 4* dans une chambre vue mer pour 2 adultes, petit déjeuner inclus.

Les vols A/R en classe Economy offerts par Air Belgium, au départ de l’aéroport de Charleroi à destination de Curaçao, incluant les bagages (30 kg par personne en soute), les taxes et les repas à bord.

Validité : 1 an à partir de l’émission, donc jusqu’au 21 juillet 2022, selon disponibilités des vols et de l’hôtel au moment de la réservation et à l’exclusion des périodes de haute saison (vacances scolaires) suivantes :

01 septembre 2021 au 14 octobre 2021

27 octobre 2021 au 07 novembre 2021

20 décembre 2021 au 15 janvier 2022

02 février 2022 au 06 mars 2022

01 avril 2022 au 17 avril 2022

01 juillet au 31 août 2022

Le lot est non cessible à une tierce personne, non remboursable et non modifiable. Le gagnant doit effectuer sa demande de réservation au moins 2 semaines avant la date de départ souhaitée.