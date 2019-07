Randos et expériences «randos» originales en Oisans

L’Oisans est un paradis naturel et c’est donc un paradis de la randonnée! On le rappelle: l’Oisans se trouve en plein Parc naturel des Ecrins, qui est une zone protégée… Et dans ce parc naturel, on sa balade sur 740 kilomètres de sentiers balisés au milieu d’une centaine de sommets (dont une quarantaine de glaciers), qui vont à des altitudes jusqu’à 4100 mètres, et où vivent des milliers d’espèces animales, notamment des chamois, lièvres, renards ou et marmottes, mais surtout 740 kilomètres de sentiers de randonnée entretenus et balisés. En matière de rando, il y a une offre très variée. Les guides de montagnes proposent des sorties sur différents thèmes. Pendant l’été, il y a aussi des événements qui permettent de découvrir l’Oisans à pied. Et pour les mordus, il existe bien sûr des séjours dédiés à la rando.

Il y a aussi des guides qui proposent d’emmener les vacanciers chaque jour dans une rando différente… C’est le cas de Chris Balchin, qui est donc guide local et qui propose effectivement des randos différentes chaque jour, du lundi au vendredi (accessibles aux enfants dès 12 ans). Par exemple, on va marcher un jour au lac du Lauvitel (le plus grand lac du massif des Ecrins), et le lendemain sur le site du crash du York, un avion militaire britannique qui s’est écrasé en 1944, avec à son bord 10 personnes et notamment Sir Mallory, qui était un officier important de la 2e GM. L’avion avait été rapidement porté disparu, mais retrouvé seulement 7 mois plus tard, à la fonte des neiges. Cette rando prévoit aussi la visite du petit musée consacré à l’accident. Autre balade possible encore: jusqu’au Plateau des Lacs, composé de 6 lacs avec un écosystème remarquable. D’ailleurs, pour le protéger, il est recommandé de ne pas sortir des sentiers balisés, mais ça ne gâche rien au spectacle. Un autre jour, on ira jusqu’au Refuge de la Muzelle, en passant la nuit sur place…

Il faut d’ailleurs parler des refuges de montagne! Il y a 24 refuges en Oisans, perchés dans les vallées au milieu de sites naturels époustouflants. Ils offrent aux randonneurs, partis plusieurs jours, de faire étape dans des lieux confortables. Mais certains refuges sont accessibles aussi après de plus courtes promenades et donc même les enfants peuvent tenter l’expérience d’une nuit en refuge. La vue est toujours magique, mais c’est aussi convivial: on partage ses aventures avec les autres autour d’un feu et parfois d’un bon repas préparé par les gardiens, notamment, en été, à l’occasion des "jeudis des refuges", où ils nous accueillent pour un menu de produits du terroir. A noter aussi que certains refuges sont des attractions à eux seuls, comme le refuge du Taillefer, à 35 minutes à pied du Plateau des Lacs. Il fait face au massif du Taillefer et au massif des Ecrins, et il est entouré d’un immense alpage où vivent, en été, 1.000 brebis et une 30aine de chevaux. Et dans ce refuge, qui compte un dortoir en dur et un autre sous une grande tente, c’est une yourte qui fait office de salle à manger.

Et pour parler un peu des événements "rando" à présent, il y a chaque été, en Oisans, le Festival des Randonnées musicales! Rendez-vous cet été, du 27 juillet au 11 août. A cette période, les villages, les chemins de rando et les refuges recevront la visite de musiciens d’univers très différents (rock, folk, etc.) pour plein de concerts, dans des cadres forcément majestueux. C’est le 20e anniversaire de cet événement, qui sera encore plus riche et festif du coup!