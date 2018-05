Quelles sont les destinations préférées des utilisateurs de Pinterest?

Puisque la question "Où pars-tu ?" est récurrente à l'approche des longs week-ends de mai, Pinterest a étudié les destinations qui avaient le plus la cote sur son tableau d'idées virtuelles à épingler.

En une année, entre le 18 avril 2017 et le même jour en 2018, Lisbonne a été la destination la plus recherchée sur Pinterest. En matière de voyages à moins de quatre heures de vol, les internautes ont également cherché des idées pour s'évader en Corse (2e), sinon goûter au froid islandais, à Reykjavik (3e). Dans le registre de city-breaks, les voyageurs ont semblé être intéressés par Londres (4e), Venise (5e), Amsterdam (6e) et Copenhague (7e). Pour ce qui est de séjour au soleil, ils ont chiné des idées du côté de Tanger (9e) et Barcelone (10e).

Concernant les vols longs-courriers, New York constitue le séjour le plus recherché, devant le Japon (2e), l'Inde (3e), et Bali (4e).

Voici le top 10 des destinations les plus recherchées, à moins de quatre heures de vol :

1. Lisbonne (Portugal)

2. Corse (France)

3. Reykjavik (Islande)

4. Londres (Royaume-Uni)

5. Venise (Italie)

6. Amsterdam (Pays-Bas)

7. Copenhague (Danemark)

8. Lyon (France)

9. Tanger (Maroc)

10. Barcelone (Espagne)

Voici le top 10 des destinations les plus recherchées, à plus de quatre heures de vol :

1. New York (Etats-Unis)

2. Japon

3. Inde

4. Bali (Indonésie)

5. Guadeloupe (France)

6. Los Angeles (Etats-Unis)

7. Cuba

8. Canada

9. Sri Lanka

10. Brésil

