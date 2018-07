Phuket et ses plages

On parle aujourd’hui de la dernière étape du voyage, Phuket, où on va aller profiter des plages paradisiaques quelques jours pour se reposer après avoir visiter Bangkok et le Nord de la Thaïlande…

On situe Phuket? Phuket est une île du Sud de la Thaïlande, et c’est aussi une province de la Thaïlande à elle seule. Elle est reliée au continent par un pont. On est dans la mer d’Andaman. Evidemment, il y a des plages paradisiaques à Phuket, avec de l’eau style lagon bleu, des cocotiers, du sable blanc et des hôtels de rêve, dont vous allez largement profiter. Si vous aimez l'animation, vous pouvez aller à Patong, LA station balnéaire de Phuket, où on trouve une profusion de bars, de restaurants et de magasins de souvenirs. Ça c'est vraiment le coin touristique de l'île.

Mais, si on a encore soif de découvertes, on peut utiliser les journées libres à Phuket pour visiter l’île… Pour vous déplacer, vous arrêtez un tuk tuk et vous grimpez à bord, c'est facile. Vous pouvez même louer une voiture à la journée, ou une voiture avec chauffeur (20-30 euros la journée). Vous pourrez aller voir des temples bouddhistes, très colorés, comme le Wat Chalong, qui est le temple le plus vénéré de l’île car il abriterait une relique de Bouddha. On voit ici les moines (les bonzes) dans leur robe orange, les moines qui vivent uniquement de dons des Thaïlandais..

Pour découvrir de jolies tranches de vie locale, il faut aussi aller se balader dans les petits ports de pêche ou à Phuket Town, la capitale, qui est rarement visitée par les touristes. On y voit pourtant de magnifiques demeures style Indochine, qui sont en fait de style sino-portugais, qui rappelle l’époque où les Chinois et les Portugais avaient établi un comptoir commercial ici. Parmi ces magnifiques demeures, il faut aller voir le On On Hotel, que j’ai connu comme un hôtel pour routards plus que basique, mais qui est devenu un hôtel plein de charme, avec toujours les magnifiques planchers et moulures d’époque. La façade du On On Hotel est passée dans le film The Beach. C’était la façade de l’hôtel de Léonardo Di Caprio, qui était sensé se trouver à Bangkok. A Phuket Town, il faut aussi aller se balader au marché pour faire des achats et ramener des souvenirs à tout petits prix (vu qu’on est en dehors des zones touristiques) et découvrir tout un tas de spécialités culinaires. D'ailleurs, question cuisine, les restaurants ne coûtent rien et il ne faut pas hésiter même à déguster des petits plats vendus par des vendeurs de rues. C’est encore moins cher et c’est délicieux. On peut aussi suivre des cours de cuisine thaïlandaise pour pas cher et de sculpture de légumes (pour transformer une tomate en fleur par exemple).

De Phuket, il y a pas mal d’excursions à faire, notamment en prenant le bateau depuis le port de Phuket Town. On peut ainsi aller découvrir les îles voisines, comme Koh Lanta ou Kho Phi Phi, où vous verrez la fameuse plage de The Beach. On peut aussi aller en bateau ou en Kayak découvrir le Parc National Marin d’Ao Phang Nga, qui ressemble à la Baie l’Along au Vietnam, avec de magnifiques formations rocheuses calcaires qui émergent de l’eau turquoise… Surtout ne manquez pas de vous faire faire des costumes ou des tailleurs sur mesure! Ils sont faits en 1 ou 2 jours à peine sur les modèles des grands couturiers, et pour des prix rikikis. Ne manquez pas non plus de vous offrir un massage (sur la plage, dans des boutiques…), on peut s’en offrir partout, comme les foot massages pour 5 euros environ!