Passer des vacances royales dans l'Oise, à 2h de la Belgique!

Retrouvez d’autres bons plans “évasion” de Sarah Visse sur www.lejournaldelevasion.be A 2 heures de route de nos frontières, le département de l’Oise, au Nord de Paris, était une destination de vacances privilégiée des souverains de France. Rois et empereurs y avaient fait bâtir ou réaménager de somptueux châteaux en bordure d’immenses forêts qui servaient à leurs parties de chasse. De nos jours, ces forêts existent toujours et l’on s’y balade, à pied ou à vélo, à la découverte des palais et de bien d’autres curiosités, jamais loin de l’Oise (la rivière) qui donne, elle aussi, beaucoup de charme de la région... L’Oise est une destination particulièrement bucolique, plantée d’innombrables jardins et parcs, ainsi que de cités historiques (comme Beauvais et Senlis) et de villages de charme, tel Gerberoy qui, avec moins de 100 habitants, est l’un des plus petits de l'Hexagone.

Gerberoy, l’un des “Plus Beaux Villages de France” Gerberoy, l'un des plus petits villages de France, est aussi l'un des plus beaux. - © Alexandra Meurant Mais le bourg fait également partie des “Plus Beaux Villages de France” et il est effectivement adorable avec ses ruelles pavées, ses maisons de torchis à pans de bois qui évoquent la Normandie (qui n’est pas si loin) et ses fleurs, surtout des roses, qui décorent chaque façade et lui valent le surnom de “Village aux 1000 rosiers”.

Compiègne, “club de vacances” de Napoléon III et d’Eugénie Napoléon III et l'impératrice Eugénie invitaient chaque semaine une centaine de convives pour passer des vacances avec eux, au château de Compiègne. - © Valeur Image Production Mais, dans l’Oise, les sites “stars” sont les châteaux royaux, princiers et impériaux, où les souverains venaient se ressourcer, à 80 km de Paris. Parmi les plus célèbres, il y a Compiègne où, au 19e siècle, Napoléon III et son épouse, l’impératrice Eugénie, passaient plusieurs mois par an et organisaient leurs célèbres “séries”. Il s’agissait de convier au domaine, chaque semaine (et cela, pendant 4 à 6 semaines d’affilée), une centaine de prestigieux invités, transformant l'endroit en sorte de club de vacances pour le gratin, avec activités organisées quotidiennement: excursions, chasses, concerts, spectacles... Aujourd'hui, ce château néoclassique, qui est l’un des plus grands édifices du genre en France et où les aménagements d’époque sont intacts, permet de se plonger dans l’intimité du couple impérial durant ses vacances.

Pierrefonds: un château de chevaliers et princesses de contes de fées Pierrefonds a été rebâti comme un château du Moyen-Age tel qu'on le rêvait au 19e siècle. - © Tous droits réservés Après la visite de ce château, enfourchez un vélo et traversez l’immense forêt domaniale de Compiègne qui le borde (avec ses 14.000 hectares, c’est la 3e plus grande forêt domaniale de France métropolitaine) sur un sentier cyclable qui rejoint, de l’autre côté des bois, le Château de Pierrefonds. Très insolite, ce monument a été rebâti sous l’ordre de Napoléon III par l’architecte Viollet-le-Duc dans un style médiéval réinventé, comme un château fort de chevaliers et princesses de contes de fées. Cet édifice est si spécial que, à notre époque, il a servi de lieu de tournage à plusieurs films et feuilletons: la série “Merlin” de la BBC, “Les Visiteurs” ou encore le “Jeanne d’Arc” de Luc Besson.

Chantilly: le château, la crème et la Joconde Nue Dans le Hameau, sur le domaine de Chantilly, un resto du terroir propose de goûter à l'authentique crème Chantilly! - © Tous droits réservés Et puis, encore plus près de Paris, il ne faut évidemment pas manquer Chantilly, bien connue pour sa crème Chantilly, pour sa ville élégante traversée par des canaux, sa forêt de 6000 hectares et son immense domaine princier, qui a appartenu, entre autres, au Grand Condé, le frère du roi Louis XIV. On peut y passer une journée entière à visiter les appartements princiers, ainsi que le Musée Condé, qui abrite la plus grande collection de peintures anciennes de France après le Louvre. Au total: 800 œuvres dont des Raphaël, Ingres, Botticelli et Delacroix, ainsi que le fameux dessin, récemment découvert, de “La Joconde Nue”, signé Léonard De Vinci.

La capitale française du cheval Chantilly et ses superbes jardins dessinés par Le Nôtre, également l'architecte des jardins du château de Versailles. - © Tous droits réservés Sur ce domaine, allez également vous balader dans les jardins dessinés par Le Nôtre (l’architecte des jardins du château de Versailles). Vous y trouverez le Hameau, un ensemble de petites maisons campagnardes qu’avait fait bâtir le prince pour amuser ses invités pendant l’été. Enfin, à Chantilly, il faut voir les Grandes Ecuries du 18e siècle, réputées les plus belles du monde! Car Chantilly est la capitale française du cheval, possédant le plus grand centre d’entraînement du pays avec 3000 chevaux qui s’entraînent chaque jour sur ses pistes. Quant à l’hippodrome, en plein cœur de la forêt de Chantilly, il accueille parmi les plus prestigieuses courses hippiques d’Europe!

Infos pratiques Découvrez toutes les curiosités de l’Oise sur www.oisetourisme.com Et pour d’autres idées “vacances”: www.lejournaldelevasion.be