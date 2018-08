Partir dans l’Aude en famille

L’Aude est une chouette destination pour les familles et les gagnants de cette semaine auront l’occasion de s’en apercevoir, puisque, déjà, ils séjourneront au bord de la plage… Evidemment, la plage plaît toujours aux enfants et, en effet, le camping LVL les Aygades se trouve pile au bord de la mer à Gruissan. Pour les familles, la station balnéaire de Leucate est aussi un bon plan, car elle est labellisée Famille Plus. C’est-à-dire que les installations sont adaptées aux familles; il y a aussi des événements et animations organisées pour les familles; et il y a des réductions pour les familles chez une série de commerçants. Mais, au-delà de la plage, il y plein d’autres activités qui plairont à toute la famille: des grottes à visiter, des ateliers où on met la main à la pâte (on peut par exemple s’initier à la fabrication du papier!), on peut assister à des tournois de chevaliers dans un château, visiter une miellerie, faire une balade en bateau sur le Canal du Midi, participer à des chasses au trésor…

Un exemple de chasse au trésor, à Carcassonne… Déjà, à Carcassonne, les enfants vont être plongés au temps des chevaliers et des princesses puisque, on le rappelle, Carcassonne est l’une des villes médiévales les mieux conservées d’Europe, avec encore ses 3km de remparts et ses 52 tours. La chasse au trésor, ici à Carcassonne, tente de nous faire retrouver le "trésor des 3 rois", un trésor qui a vraiment existé au Moyen-Age et qui serait, selon certains, peut-être encore réellement caché à Carcassonne. Pour le trouver, on va arpenter les ruelles de la Cité en chassant des indices et en relevant des défis. Le jeu dure environ une heure et se vend sous forme d’une boite de jeu, notamment à l’OT de Carcassonne, au prix de 12 euros. Le même type de chasse au trésor est également proposé à Narbonne, avec un autre scénario.

Si les enfants veulent en savoir plus sur les chevaliers, direction le Centre d’Histoire Vivante Médiévale, toujours à Carcassonne, qui propose de rencontrer un vrai chevalier au cours d’un atelier qui a lieu chaque jour. Le chevalier, est en habit du 13e s. et nous raconte sa vie quotidienne, nous fait découvrir les coutumes et métiers du Moyen-Age; nous explique comment on devenait chevalier, quels étaient les codes entre chevaliers et comment on maniait une épée. En vrai, le chevalier est historien et c’est un vrai atelier ludique, pédagogique et interactif, au prix sympa: 5 euros p/p.

Autre activité sympa: grimper à bord du Train Rouge, un train touristique qui emprunte une ligne centenaire de 60 km qui relie les Pyrénées à la Méditerranée et qui passe par les vignobles, les plaines, les forêts, les montagnes avec vue sur les châteaux cathares, en passant sur d’impressionnants viaducs. Le train est vraiment rouge et, quand il fait beau, on fait le voyage dans des wagons sans toit. A ne pas manquer non plus: la Réserve africaine de Sigean, le long de la mer, près de Gruissan. C’est un parc animalier semi-naturel qui lutte pour la protection des animaux d’Afrique. On le visite en version safari à bord de sa voiture, puis il y a le parcours à pied, et on voit des lions, des zèbres, des rhinocéros, des impalas,… qui évoluent dans de grands espaces. Dans l’Aude, on trouve aussi le tout premier musée de dinosaures de France, dans le village d’Espéraza, côté Pyrénées, car on y a retrouvé des restes de dinosaures et on peut d’ailleurs aussi visiter le chantier de fouilles. Infos: audetourisme.com