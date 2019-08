Luxe, spas et mariages en République Dominicaine

Il existe plusieurs façon de prendre des vacances en République Dominicaine: on peut séjourner dans des hôtels all-in familiaux; il y a aussi les vacances à la découverte du pays de façon authentique (comme on vous offre cette semaine avec Sudamerica Tours), en séjournant dans des hébergements de charme; et il y a la version luxe… Il existe en effet des hôtels très luxueux: des boutique-hôtels (donc de petits hôtels chics) ou des palaces au bord de la plage; des hôtels qui proposent parfois des villas à louer, avec piscine privée vue sur mer, mais où les clients ne doivent se préoccuper de rien puisqu’ils bénéficient du service hôtelier. Certains hôtels fournissent même les services d’un cuisinier ou d’un majordome privé dans les villas qu’ils louent. Il existe aussi ce genre de villas à louer à des particuliers; il y en a certaines avec des situations exceptionnelles dans les montagnes, dans la végétation, avec vue sur la mer… La bonne nouvelle, c’est que ce genre de prestation n’est pas forcément hors de prix. Des villas pour 10 personnes (5 chambres) pour 500 euros la nuit (magnifiques, avec piscine à débordement et vue sur la nature de partout parce que la maison est vitrée de tous les côtés). Du coup, ça ne revient qu’à 50 euros par personne. En règle générale: les villas en hauteur, plus loin de la plage, sont moins chères que les villas au bord de la plage, sans service hôtelier.

Evidemment, à l’hôtel, on peut aussi, en plus, profiter de spas magnifiques… Les hôtels de luxe sont effectivement tous dotés de spas (espaces bien-être, où on propose des massages et autres soins); mais on trouve en République Dominicaine de très belles adresses "spas" pour tous les budgets, où on peut s’offrir un massage sur la plage (ou avec vue sur la plage) avec le bruit des vagues en fond sonore; où alors les bruits de la jungle quand le spa est installé plus à l’intérieur des terres, au cœur de la végétation. Et puis, très original: il y a des croisières "spa" qui sont proposées, au départ de Punta Cana ! On embarque, avec d’autres passagers, pour 3 heures sur un bateau de deux étages, entièrement vitré et entièrement aménagé comme un centre de bien-être où on peut profiter, tout en naviguant, d’un massage privé, d’une séance de fish pédicure, suivre un cours de pilates sur le pont supérieur. L’expérience coûte 140 euros par personne et inclut aussi un lunch léger et les rafraîchissements (notamment des jus frais).

Et avec toutes ces belles adresses, on peut envisager de partir en lune de miel en République Dominicaine, et même de s’y marier… La République Dominicaine est évidemment une destination très appréciée par les amoureux pour se marier. Des agences spécialisées et les hôtels hauts-de-gamme proposent des packages pour se marier où tout est pris en charge : soins au spas pour les futurs mariés (qui logent dans des suites ou villas), photographe, musique, fleurs, gâteau de noce personnalisé, traiteur; les organisateurs de mariages s’occupent même de la paperasse. Et en République Dominicaine, on peut se marier sur la plage, mais aussi sur un terrain de golf avec vue mer, ou sur un bateau, ou dans une demeure coloniale… Tout est possible !

