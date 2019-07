Lot et Dordogne ou Quercy et Périgord... La carte postale !

Il y a des clubs Belambra le long des plus belles côtes françaises, mais il y en a aussi à la montagne et à la campagne. Cette semaine, on vous emmène à la campagne, dans le département du Lot, au Club de Rocamadour, aux portes de la Dordogne… Vous nous situez? On est dans le Sud-Ouest de la France, à 8h de route de nos frontières. Ce club se trouve sur le département du Lot (qui suit à peu près les contours de l’ancien comté de Quercy, mais juste à côté du département de la Dordogne (qui, lui, occupe l’ancien conté de Périgord). C’est pour cela que, cette semaine, vous allez entendre parler à la fois de Dordogne, de Lot, de Quercy et de Périgord, car le Lot et la Dordogne sont encore bien souvent appelés par leur nom historique. Ce club Belambra est super bien situé, déjà pour son cadre naturel, en plein parc Naturel Régional des Causses du Quercy, très riche et important au niveau géologique, à tel point que ce parc à aussi rejoint, depuis 2017, le club très prisé des Géoparcs Unesco. Ici, les paysages alternent des forêts, des falaises karstiques creusées de cavités qui ont servi de refuge aux premiers hommes, des rivières et des résurgences d’eau turquoise. Et on découvre toute cette nature à pied, en VTT ou en canoë.

On trouve aussi de très beaux villages directement près du club Belambra… Et notamment la Cité sacrée de Rocamadour, à 15 minutes du Club, un village "vertical" accroché à une falaise au milieu de la nature, et surtout un village sacré, qui attire les pèlerins depuis des siècles. On en reparlera tout à l’heure. On vous parlera également cette semaine d’une autre grande curiosité à 15 minutes de route du Club: le Gouffre de Padirac, un gouffre naturel dans lequel on peut descendre jusqu’à 103 mètres sous terre pour découvrir la rivière souterraine de Padirac et la naviguer en barque (on s’y sent comme des Indiana Jones).

En parlant de cavités et de grottes, on ira voir ce qui se passe aussi à côté, en Dordogne… La Dordogne (et en particulier sa partie Périgord Noir), où on visite les fameuses Grottes de Lascaux (qui compte parmi les grottes préhistoriques le plus importantes du monde pour la quantité et la qualité des fresques qu’on y a retrouvées). La Dordogne qui, le long de la Vallée de la Vézère, compte bien d’autres grottes ornées et sites préhistoriques classées par l’Unesco. C’est d’ailleurs dans la commune des Eyzies, dont on vous parlera aussi, qu’a été inventée la Préhistoire en tant que science à part entière. Autour des Eyzies, on ira voir également des villages médiévaux qui s’étaient aménagés dans des cavités dans les falaises.

Et puis, toujours en Dordogne, à max 1h de route du Club Belambra, on découvrira de magnifiques châteaux… qu’on voit notamment en faisant des balades en kayak sur la rivière Vézère ou sur la Dordogne (le fleuve). Et parmi ces châteaux, il y a le Château des Milandes, dont la propriétaire n’était autre que Joséphine Baker, la célèbre artiste afro-américaine qui y a vécu avec son mari compositeur Jo Bouillon et leurs 12 enfants adoptifs, venus du monde entier. Elle voulait créer un "village du monde". C’est une histoire assez émouvante et on vous la racontera aussi. Et bien sûr, on ne manquera pas de parler gastronomie et des spécialités du Périgord et du Quercy: le vin, le foie gras, le canard, la truffe noire, les noix, le fromage de chèvre…

