Lifestyle et shopping en République Dominicaine

On découvre la République Dominicaine sous toutes ses facettes, et il y en a une à laquelle on ne s’attend pas forcément: le pays est une destination pour les amateurs de mode et de shopping ! En fait, Saint-Domingue, la capitale de République Dominicaine, est la capitale de la mode des Caraïbes. Dans la ville moderne, on trouve de grands shoppings centers; avec des boutiques de créateurs, et dans la ville coloniale (le centre historique), on trouve plein de magasins, notamment de créateurs, d’artisans et d’artistes, dans des rues commerçantes assez célèbres, comme la Calle El Conde, qui est une rue commerçante depuis le 16e siècle (c’était la première rue commerçante du Nouveau Monde).

En plus des magasins, il y a un événement "mode" très important organisé à Saint-Domingue chaque année, en octobre: la Dominica Mode, une "fashion week" qui a lieu juste après la Fashion Week de Paris. Ici, évidemment, le cadre est plus relaxant, plus exotique. Les défilés ont lieu principalement à l’hôtel El Embajador (L’hôtel de luxe de la capitale) et réunissent des stylistes, venus de toute l’Amérique latine, mais aussi de Londres et New York, ainsi que des "people" du monde entier. Mais, de manière générale, la mode est célébrée à travers la capitale tout le mois d’octobre, au travers de nombreuses animations. A noter aussi que l'une des dix plus grandes écoles de mode du monde se trouve à Altos de Chavon, à 160 km à l'Est de Saint Domingue. Cette année, la Fashion Week dominicaine aura pour thème la "mode durable/écologique".

Donc le mois d’octobre est particulièrement festif, mais il faut avouer que c’est un peu la fête toute l’année en République Dominicaine… Les Dominicains adorent faire la fête, se réunir pour boire un verre entre amis; ici, on entend de la musique partout, que ce soit sur les plages des grandes stations balnéaires, ou à chaque coin de rue dans les villes et les villages. Ici, on papote, on rit, on danse, au rythme du merengue, de la batchata et du raggeaton (les musiques emblématiques) et, tout le monde est toujours le bienvenu pour se joindre à la fête. Et bien sûr on boit volontiers un petit rhum (grande spécialité locale), accompagné d’un cigare; les cigares qui sont fabriqués surtout à Santiago, la 2e ville du pays, où on cultive le meilleur tabac du pays et où on peut donc visiter des fabriques de cigares.

Les cigares et de rhum font d’ailleurs partie des souvenirs à ramener dans ses valises… Tout comme le chocolat, le sucre de canne, le café, et des bouteilles de mamajuana (un mélange de rhum, de vin rouge, de miel et d’herbes et/ou de racines) qui goûte un peu comme le Porto, et qui, paraît-il, a des propriétés aphrodisiaques! Côté artisanat, on peut ramener des bijoux en ambre ou en larimar (un minéral qui va du blanc ou bleu foncé), ainsi que des figurines Taïnos (les premiers habitants de l’île). Vous pourrez trouver tous ces objets; ces choses à boire et à manger également sur les marchés, toujours hauts en couleurs; notamment au Mercado Modelo de Saint-Domingue.

