Les spectacles de Disney !

A côté des nombreuses attractions, Disneyland Paris propose des spectacles et des parades pour petits et grands tous les jours. Certains sont proposés en permanence et d’autres sont nouveaux chaque année… Ce sont en tout cas toutes des productions Disney, qui sont données soit dans les rues du parc pour les parades soit dans les théâtres, extérieurs et intérieurs, pour les spectacles. Evidemment (on vous en a déjà parlé), le spectacle-événement du moment, à voir jusqu’au 30 septembre, c’est L’alliance des super héros, puisque vous savez que les héros Marvel ont pris possession du parc pour cet été et y sont donc à l’honneur au travers de plusieurs activités et spectacles. Ce spectacle, l’Alliance des Super Héros est vraiment extraordinaire à voir. Il a mis 1 an et demi à être élaboré en mobilisant 300 professionnels et offre désormais une expérience immersive sur écrans géants à 180°, des effets spéciaux, de la pyrotechnie; tout ça sur une scène de 400m2. Ca c’est pour le décor. Et, au milieu de ce décor, vous avez les comédiens (les Super-héros! Captain America, Iron Man, Spider Man, etc.) qui vont lutter ensemble pour contrer le méchant Thanos. Donc c’est vraiment à voir. Les représentations ont lieu jusqu’à 5 fois par jour.

Autre spectacle à ne pas manquer, au Parc Walt Disney Studios: Mickey et le Magicien… Ce spectacle-là est à voir jusqu’au 2 septembre et il met en scène le premier des héros de Disney, Mickey, qui est ici apprenti et qui va accumuler les bourdes dans l’atelier de magie de son maître. Peu à peu, les objets vont se mettre en mouvement et vont apparaître les magiciens des différents films Disney, comme Marraine la bonne fée, Rafiki (le singe du Roi Lion), le Génie de la lampe, Elsa (la Reine des Neiges)… Le spectacle mélange magie, musique Disney et émerveillement pour tous les âges. Il y a aussi 5 représentations par jour et ce n’est pas trop long: 20 minutes.

Parmi les spectacles "grands classiques" maintenant, à voir toute l’année, il y a La Légende de Buffalo Bill… Ici, c’est un dîner-spectalce. On déguste un menu typiquement texan et on profite du spectacle qui raconte la conquête de l’ouest par les cow-boys, en s’inspirant du spectacle itinérant que le vrai Buffalo Bill a présenté un peu partout aux Etats-Unis, au Canada et même en Europe à la fin du 19e siècle. Attention, ici il ne s’agit pas d’un spectacle librement accessible avec une simple entrée au parc. Comme c’est un diner-spectacle, c’est en supplément et il faut réserver.

Et puis, il faut parler des incontournables parades et illuminations de Disney… Tous les jours, en fin de journée, il y a en effet la spectaculaire parade des rêves Disney, qui a été repensée l’année dernière pour les 25 ans du parc. On y voit les héros les plus connus de Disney parcourir Main Street depuis le Château de la Belle au Bois Dormant sur de superbes chars qui recréent les monde de chaque dessin animé, avec musique et costumes. Le spectacle dure 40 minutes et tout le monde en prend plein les mirettes, enfants comme adultes. En plus de la parade, tous les jours, il y a aussi le spectacle des illuminations pour l’anniversaire des 25 ans. C’est spectacle nocturne, avec projections sur le château de la Belle au Bois Dormant, de jets d’eau, effets spéciaux et pyrotechniques. On y raconte l’histoire de Mickey à travers les films Disney: pirates des caraïbes, reine des neiges, star Wars...