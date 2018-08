Les sites médiévaux et autres découvertes culturelles de l'Aude

Évoquons toutes les découvertes culturelles à faire dans le département, et notamment de tout le patrimoine médiéval… L’Aude est surnommée le "Pays Cathare" et ce n’est pas pour rien! Il y a en effet, dans l’Aude, de nombreux souvenirs de l’histoire des Cathares; les Cathares qui étaient, au M-A, des dissidents chrétiens, qui suivaient la religion cathare plutôt que la religion catholique et qui ont été pourchassés, à l’époque, par l’Eglise Catholique, qui voulait les exterminer. On les brûlait sur des bûchers. Les Cathares s’étaient alors réfugiés dans des forteresses dans la montagne; des forteresses qu’on peut toujours découvrir dans les Pyrénées audoises et qu’on appelle les Citadelles du Vertige car elles sont perchées sur des éperons rocheux. Parmi elles, on peut citer Peyrepertuse, Quéribus, Puilaurens, Termes…

Il y a aussi beaucoup d’abbayes médiévales à découvrir, comme celles de Fontfroide, Lagrasse, Caunes-Minervois, Saint-Hilaire; qui sont installées dans de superbes petits villages et/ou au cœur de la nature et des vignes. Certaines abbayes sont encore habitées par des communautés religieuses, comme à Lagrasse; et d’autres ont désormais d’autres fonctions, comme à Fontfroide, qui est devenu un foyer culturel et artistique, avec des spectacles qui y sont organisés, des dégustations vinicoles et un restaurant. En tout cas, une vingtaine de ces châteaux et abbayes du Pays Cathare ont posé leur candidature en commun auprès de l’Unesco pour être inscrits au Patrimoine de l’Humanité.

Une ville, elle déjà classée par l’Unesco et immanquable, c’est Carcassonne… Carcassonne, c’est sans doute le lieu le plus connu de l’Aude; c’est l’une des viles du Moyen-Age les mieux conservées d’Europe, avec encore son impressionnante muraille de 3 km, avec 52 tours, qui abrite toujours le château comtal (qui est la forteresse dans la forteresse) et des ruelles adorables où l’on se croirait plongés 800 ans en arrière, tout ça avec, le long de Carcassonne, le Canal du Midi, lui aussi classé par l’Unesco. Il faut aller se balader sur la muraille pour profiter de la vue sur le canal mais aussi sur les vignobles qui entourent la Cité médiévale.

Voilà pour le Moyen-Age, mais le patrimoine et la culture dans l’Aude ne se limite pas à cette période… Il y a aussi par exemple beaucoup de lieux consacrés à l’Art contemporain. Il y a par exemple "L’Aspirateur", à Narbonne, un grand bâtiment brut en verre et en béton qui est un lieu d’expo et de création sur 800m2, aux portes du centre historique de Narbonne, avec de belles expos temporaires. On peut encore citer la superbe collection Ceres Franco à Montolieu (Montolieu, qui est par ailleurs Village du Livre et des Arts Graphiques) et le Sentier Sculpturel de Mayronnes: un sentier de rando sur le Massif des Corbières, au milieu des vignes, le long duquel on découvre des sculptures contemporaines. En matière d’art, il y a encore le Festival d’art contemporain InSitu qui vaut la peine. Pendant ce festival, les œuvres investissent des monuments historiques majeurs pour que le contemporain communique avec l’ancien… Ce festival a lieu chaque année pendant l’été, donc il a lieu en ce moment et jusqu’au 30 septembre. Infos: payscathare.org et blog.audetourisme.com