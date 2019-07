Les plus belles découvertes autour du «Castel Sainte-Anne» en Bretagne

Cette semaine, on vous emmène en Bretagne, dans le département des Côtes-d’Armor, pour un séjour au Club Belambra "Le Castel Sainte-Anne", à Trégastel; un club bien situé… Les différentes maisonnettes du Club sont installées autour d’un petit château (d’où le nom du club, Castel Sainte-Anne) qui domine une plage de sable fin de la station balnéaire de Trégastel. Vous serez vite à la plage, elle est à 100 mètres. Trégastel fait partie des jolies stations balnéaires familiales de la Côte de Granit Rose; une côte qui porte ce nom puisque la roche, ici, c’est du granit brun tirant sur le rose… C’est une superbe couleur qui se marie bien avec l’émeraude de la mer, couleur qui vire à l’oranger au coucher du soleil.

Le paysage est magique, donc on peut y faire de superbes balades… Au départ du club, vous avez déjà 80 km de randonnées disponibles, notamment sur le Sentier des Douaniers, qui longe toute la côte et qui vous fait passer dans les falaises avec vue sur la mer, sur les plages et dans des criques. C’était le sentier que suivaient autrefois, jour et nuit, les douaniers, qui guettaient l’arrivée des contrebandiers. A pied ou en voiture, vous pourrez par exemple rejoindre la commune de Perros-Guirec, avec une superbe plage, mais on on trouve surtout l’un des sites les plus visités de Bretagne (1 million de visiteurs chaque année). C’est le site du phare de Ploumanac’h, où on se balade sur d’immenses rochers avec des formes étranges, qui font parfois plus de 20 mètres de haut, et qui s’étendent sur 25 hectares. On reparlera bien sûr de ce site cette semaine, et de bien d’autres curiosités à découvrir le long de la côte…

Vous nous emmènerez notamment du côté de Paimpol… Paimpol, qui un magnifique port de pêche et de plaisance qui donne sur la Baie de Saint-Brieuc, en face de l’Ile de Bréhat, qu’on rejoint en 10min de bateau. Cette île (où je me serais bien installée pour la vie) est surnommée "l'île aux fleurs" pour la variété de sa flore et la beauté de ses paysages. C’est une île où on ne circule qu’à pied ou à vélo et dont profitent environ 400 habitants, qui habitent dans des maisonnettes pleines de charme. Mais cette Baie de Saint-Brieuc est aussi connue pour sa gastronomie, dont on parlera également cette semaine. On y pêche notamment la coquille Saint-Jacques, à déguster aux côtés d’autres délicieux produits bretons: homard bleu de Loguivy, moules de bouchot, algues, huîtres (les huîtres de Fréhel et les huîtres creuses de la Baie de Paimpol)… Mais aussi des pâtisseries, comme les fameuses crêpes et galettes, et le Kouing Amann, un gâteau de pâte feuilletée pur beurre et sucre!

Et puis, on ira voir carrément plus loin, notamment du côté de la Forêt de Brocéliande et de Saint-Malo… Ce sont des endroits à voir un petit peu plus loin du Club Belambra qu’on vous offre cette semaine, à environ 2 heures de route, mais, comme ce sont des coups de cœur et qu’ils sont sur la route pour aller jusqu’au Club Belambra, je vous proposerai d’y faire une halte, car ce serait dommage de passer à côté: Saint-Malo, la cité fortifiée qui nous plonge dans l’univers des corsaires (ces pirates qui travaillaient pour le Roi) et la Forêt de Brocéliande, qui nous plonge, elle, dans les légendes du Roi Arthur, de Merlin l’Enchanteur, le Lancelot et de la Fée Vivianne (un endroit qui nous fait aussi découvrir la Bretagne de l’intérieur des terres).

