Les plus belles découvertes au Sud de Syracuse et de la Casa Damma

Des villes qui mélangent toujours de superbes architectures, souvenirs de différentes époques et civilisations qui ont peuplé la Sicile; des villes jamais loin des plages turquoise et où on se balade dans des ruelles pleines de charme et on s'assoit pour boire un petit verre de vin de la région sur de jolies places. La première ville que je vous emmène découvrir est celle d'Avola, à 30 minutes au Sud de Syracuse, au bord de la mer; très connue pour ses vignobles qui produisent le fameux Nero d'Avola (vin rouge qu'on trouve ici aussi et que j'adore; en Sicile, il ne coûte rien).

Il y a de belles plages dans le coin d’Avola, mais aussi de superbes espaces naturels, comme Cava Grande del Cassibile, dans les monts Hybléens. C’est un canyon creusé par une rivière dans la roche calcaire, avec une succession de piscines naturelles splendides, puisque l’eau, sur la roche blanche, donne des couleurs lagon. On peut y aller juste pour s’y baigner ou pour faire une rando dans le canyon, avec des pauses baignade toujours appréciables, quand il fait chaud. On peut d’ailleurs aussi pratiquer des sports d’eaux vives dans le canyon et y visiter des grottes, sans doute habitées à la préhistoire et utilisée ultérieurement, comme dans la Grotte des Brigands, utilisée à l’époque des Arabes comme une tannerie. Autre très bel espace naturel: La Réserve naturelle de Vendicari, l’une des zones humides les plus importantes d’Europe, avec de nombreuses espèces d’oiseaux migrateurs à observer, dans des cabanes spécialement aménagées. Il y a des sentiers pour se balader, mais aussi de superbes criques et plages (de nouveau, les eaux sont turquoise), le tout entouré de rochers et falaises. L’une des plages de cette réserve est même réputée l’une des plus belles d’Italie.

Et puis, à 20 minutes de cette réserve naturelle et de la ville d’Avola, on trouve Noto… Qui se trouve plus à l’intérieur des terres. On y arrive en empruntant de vieilles routes et en traversant des champs d’oliviers et d’amandiers. Les paysages sont beaux, mais la ville l’est encore plus. C’est LE joyau du baroque puisque, après le tremblement de terre de 1693, la ville a été reconstruite, mais à 20 km du site initial. Donc c’est une ville entièrement recrée, par 2 architectes, dans ce style baroque flamboyant (avec plein de fioritures) à la mode à l’époque, avec donc une unité architecturale parfaite, qui a valu à la ville son classement au patrimoine de l’humanité. Les architectes ont conçu un plan en damier et 2 quartiers avec, sur le haut de la colline, le quartier du peuple et, sur les pentes, les plus belles églises et palais, où vivaient les aristocrates, toujours avec cette pierre calcaire blanche-jaune, étincelante au soleil.

Autre belle ville baroque à découvrir: Raguse… A 1h de Noto et elle aussi classée par l’Unesco, où on visite notamment le musée archéologique, la cathédrale saint jean baptiste, les palais, et les églises, ainsi que le Jardin Hybléen; un superbe endroit pour faire une pause avant de reprendre les visites, avec vue sur toute la vallée…