Les Menuires sont installées au cœur des 3 Vallées, le plus grand domaine skiable du monde. Celui-ci donne accès à 8 stations, à 600 km de pistes pour tous les niveaux et à une neige garantie, puisque 85% du domaine se trouve à plus de 1800 mètres, avec des sommets parmi les plus prestigieux des Alpes, comme la Cime Caron, qui culmine à 3200 mètres. Dans ces paysages montagneux exceptionnels, les Menuires dévoilent une architecture insolite et unique, tout en proposant une foule d'activités pour toute la famille… Les Menuires font partie de ces stations de ski bâties de toutes pièces dans le cadre du Plan Neige appliqué dans les montagnes françaises dans les années 60-70. Il s'agissait de construire des stations ultra-modernes et performantes pour attirer les visiteurs (et investissements) étrangers et redynamiser les vallées.

Comme un paquebot échoué dans la montagne Les Menuires, une station de ski atypique au cœur des Alpes - © Gilles LANSARD Le "Brelin", aujourd’hui classé "Patrimoine du 20e siècle", est sans doute la construction la plus remarquable. Cet immense immeuble-paquebot, donnant véritablement l’impression qu’un navire de croisière s’est échoué dans la montagne enneigée, regroupe non seulement une résidence hôtelière, mais aussi pas moins de 563 studios et appartements. Le clocher de l’église vaut également le coup d’œil. Il a reçu le premier prix d’architecture métallique en 2000.

Des pistes d’altitude sont aussi accessibles aux skieurs débutants Les Menuires, une station de ski atypique au cœur des Alpes - © Fanny DEPOORTER Depuis la station, on s’élance donc, skis aux pieds, sur les pistes, dont certaines donnent le sentiment de dominer le monde, avec des vues panoramiques, à perte de vue, sur les sommets enneigés en contrebas. Ces pistes ne sont pas uniquement réservées aux skieurs aguerris. Le label "Easy Rider 3 Vallées" permet en effet d’identifier les descentes larges, aux pentes douces et sans dévers, qui sont accessibles à tous, même en altitude.

Du bien-être et du fun Croisette Aquaspa Wellness - © ALPCAT MEDIAS La station a été pensée pour tout le monde, également en termes d’activités. Citons les espaces aqualudiques, de bien-être et sportifs, installés dans 2 immenses complexes (3500 et 4500 m2), mais aussi la luge sur rail de 1000 mètres de descente avec vrilles et virages, ainsi que les zones ludiques avec, notamment, un labyrinthe des neiges et un escape game. Le snowpark promet également des heures de fun pour toute la famille, tout comme les visites à la découverte des coulisses de la station, comme ces tours en dameuse au clair de lune, pour "vivre" le métier de dameur.

Les Menuires du Rire, avec la Belge Laura Laune à l’affiche! Les Menuires, une station de ski atypique au cœur des Alpes - © Tous droits réservés Les Menuires, qui sont réputées pour leur ambiance animée, organise tout un tas d’événements au long de l’année, à commencer par le festival d’humour Les Menuires du Rire, parrainé par le comédien Florent Peyre. La chanteuse et humoriste belge Laura Laune sera à l’affiche de cette 2e édition du festival, qui se tiendra du 9 au 12 mars 2020.

L’avantage de venir en famille Les Menuires, une station de ski atypique au cœur des Alpes - © Sophie MOLESTI et David ANDRE Et puisque la station a été pensée pour tous, elle réserve aussi un accueil privilégié aux enfants. Elle a reçu le label Famille Plus, qui garantit de nombreux services et activités pour les petits. Des tarifs spéciaux sont également proposés, comme sur l’achat des forfaits skis. Par exemple, avec le Pass Famille, même les adultes bénéficient du tarif enfant. A noter que les remontées mécaniques sont de toute façon gratuites pour les moins de 5 ans.

