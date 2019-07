Les légendes de 3 temples indiens incontournables

Cette semaine, Sarah nous parle de quelques lieux incontournables qu’on va découvrir en Inde du Nord avec BT Tours pendant le circuit qu’on offrira demain à un chanceux auditeur !

On a évidemment déjà évoqué le Taj Mahal, ainsi que Jaïpur (la capitale du Rajasthan).

On parle aujourd’hui de 3 temples et 1 palais

Des temples, parce que l’Inde et le Rajasthan ont connu à travers les siècles plusieurs grandes civilisations, cultures et religions (l'hindouisme, le jaïnisme, le bouddhisme, le sikhisme, l’Islam...); des croyances qui ont donné lieu à des chefs-d’œuvre d’architecture qu’on va découvrir pendant le circuit. Et certains lieux nous paraissent particulièrement insolites, comme le Temple des Rats, un temple hindouiste à Deshnoke, dans le nord du Rajasthan, qui est connu pour abriter 25.000 rats, qui ne sont pas chassés, au contraire, ils sont protégés et vénérés par les Indiens car, selon des légendes, ces rats seraient des réincarnations, notamment une réincarnation du beau-fils de Karni Mata, le sage auquel le temple est dédié. Du coup, certains estiment même (surtout parmi les gens les plus âgés) que goûter à un bout de nourriture déjà grignoté par un rat est un honneur!

Après cette mise en bouche, on parle du site de Ranakpur, qu’on ira aussi voir, toujours au Rajasthan… On est dans la chaîne de montagnes des Aravalli, et ce site de Ranakpur, construit par Dharma Shah, un puissant marchand du 15e siècle, et regroupe en fait plusieurs temples du culte jaïn. Ce site fait d’ailleurs partie des 5 hauts lieux de pèlerinage du jaïnisme, un culte qui, comme le bouddhisme, l’hindouisme et le sikhisme, croit en la transmigration de l’âme (donc en la réincarnation de l’âme ou en tout cas le passage de l’âme vers d’autres formes d’existence) et le but est de sortir de ces transmigrations, pour atteindre le nirvana, par des choix de vie toujours meilleurs de non-violence. Et une des méthodes pour parvenir à être toujours meilleur et donc atteindre au final le nirvana, c’est la méditation. En tout cas, l’ensemble de temples jaïns de Ranakpur est magnifique, en particulier le temple d’Adinatha, dédié au fondateur de la religion Jaïn, qui comporte 29 salles, 80 coupoles et 1444 piliers de marbre blanc, tous sculptés de figures animales et végétales.

Et puis, direction la ville d’Udaïpur, où on visitera le temple Jagdish… C’est le plus grand temple d’Udaïpur, construit au 17e siècle. Il est dédié à Jagannâtha, l’une des formes de Vishnou, le dieu hindou de la stabilité et du temps et, selon la légende, le temple possèderait une dalle magique qui aurait le pouvoir de guérir les maux et maladies. Il suffirait de s’y frotter pour apaiser la douleur, ou carrément pour la faire disparaître. Evidemment, à Udaipur, qui est fut une grande ville de maharadjahs, vous n’allez pas uniquement visiter ce temple mais aussi, notamment, le City Palace, un immense ensemble de palais au bord du lac Pichola qui, ensemble, forment le plus grand palais royal du Rajasthan. Sa construction a démarré au 16e siècle et a duré 300 ans! C’est un véritable labyrinthe de cours et de pavillons avec de superbes œuvres d’art. Ce palais, vous le verrez de l’intérieur, mais aussi depuis l’eau, puisque la visite d’Udaïpur, durant le circuit, prévoit aussi une balade en bateau sur le lac Pichola. Magique!

Toutes les infos et voir les destinations proposées: www.bttours.be