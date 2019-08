Les Iles de Charente-Maritime

Hier, on parlait de ce qu’il y a à découvrir au Sud du Club Belambra, sur la Côte de Beauté. Maintenant, on va voir ce qu’il y a au Nord et notamment les célèbres îles de Ré et d’Oléron… C’est facile d’y aller en voiture (Oléron n’est qu’à 35 minutes de route du Club), puis les deux îles sont reliées au continent par un pont de 3 km (le pont vers Oléron est gratuit; vers Ré, c’est payant: 16 euros l’A/R en été, 8 euros en basse saison). Oléron, c’est la plus grande île de la façade atlantique française, et même la 2e plus grande île de France après la Corse. Les 2 îles sont des paradis de l’écotourisme et de l’ornithologie. Les paysages sont superbes: plages de sable blanc, pinèdes, marais salants, bassins ostréicoles… On peut facilement parcourir les îles à vélo, car elles sont plates (le point culminant sur Ré est à 19m). Il y a des centaines de km de pistes cyclables et des loueurs de vélos dans chaque village.

Les villages, justement, valent aussi le détour. Les villages, les petits ports de pêche ou de plaisance, où on boit un verre en été, sur les terrasses au soleil. Sur l’île de Ré, 3 villages sont classés parmi les "Plus Beaux Villages de France", avec des petites maisons basses, des volets peints en vert ou bleu et des roses trémières qui grimpent sur les façades… Un de ces villages, qui est aussi la "capitale" de l’île, c’est Saint-Martin de Ré. Autrefois, Saint-Martin était un port de commerce important. Du coup, le port était habité par de riches marchands et armateurs qui y ont fait construire des hôtels particuliers le long des quais que l’on voit encore aujourd’hui; des quais où on trouve aussi, de nos jours, de boutiques de luxe, des cafés et restos fréquentés par une certaine jet-set (on dit de Saint-Martin de Ré que c’est le petit Saint-Tropez local, mais en version discrète, pas bling bling); d’ailleurs plusieurs people ont des maisons de vacances sur l’île. Parmi les stars amoureuses de l’île, il y a Sandrine Kiberlain, Nicole Garcia, Nathalie Baye, Fabrice Luchini, Valérie Damidot…

Saint-Martin de Ré est également classée au Patrimoine de l’Humanité par l’Unesco pour sa citadelle Vauban du 17e, avec ses remparts en forme d’étoile. Sur Oléron, il y a aussi une belle citadelle du 17e, à voir à Château-d’Oléron (un port et village). Ici, on peut faire du shopping dans d’anciennes cabanes d’ostréiculteurs transformées en boutiques d’artisans, qui vendent des bijoux, des céramiques, des tableaux, du linge de maison… Et puis, les îles de Ré et d’Oléron sont également des paradis pour les amateurs de sports nautiques (c’est le cas d’ailleurs du littoral de la Charente-Maritime dans son ensemble). Les écoles de voile proposent de la voile (d’île en île), mais aussi du surf, windsurf, bodyboard, kite-surf, planche à voile, stand up paddle, kayak surf (kayak sur vagues) et "surf live saving" (sauvetage côtier sportif, qui consiste à apprendre à sauver des personnes en mer grâce à une planche).

Après les "stars" Oléron et Ré, il faut aussi mentionner 2 plus petites îles: l’Ile d’Aix et l’Ile Madame… L’île d’Aix, où Napoléon a effectué son dernier séjour en France après la défaite de Waterloo avant de se rendre aux Anglais. Sa maison se visite aujourd’hui. L’île d’Aix ne se visite qu’à pied ou à vélo. C’est aussi le cas sur l’Ile Madame, qui fait moins d’1 km². C’est une toute petite île très sauvage, où on se sent seul au monde, et à laquelle on accède à pied par une bande de sable à marée basse…

Pour plus d'infos : www.belambra.be : LE n°1 des clubs de vacances en France.