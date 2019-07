Les grottes de Lascaux et les villages troglodytiques de la Vallée de la Vézère

On continue les visites à faire autour du Club Belambra qu’on vous offre cette semaine, et s’il y a bien une visite incontournable, à 1h de route de là, c’est la grotte de Lascaux… C’est l’une des grottes préhistoriques les plus importantes du monde, classée par l’Unesco, pour la quantité et la qualité des fresques qu’on y a retrouvé, peintes par nos ancêtres les Cro-Magnons il y a environ 17.000 ans et qui représentent des animaux et des signes, qu’on pense être des codes, impossibles à décoder aujourd’hui. L’histoire de la découverte de Lascaux est passionnante: en 1940, le jeune Marcel Ravidat, 17 ans, se promène dans les bois avec son chien, qui tombe dans un trou. Il va l’y rechercher, et découvre ainsi une cavité, pensant avoir trouvé l’entrée d’un souterrain qui menait à un château. Il revient plus tard avec des copains pour l’explorer et ils se rendent alors compte qu’ils ont affaire à une immense grotte et que les parois sont recouvertes de fresques préhistoriques, qui allaient entrer dans l’Histoire.

Aujourd’hui, on ne visite plus la vraie grotte de Lascaux… Et ceci, pour la protéger, notamment du souffle humain qui abîme les fresques. Donc on visite 2 reproductions de la grotte (juste à côté de la grotte originelle); à l’identique, dans ses moindres aspérités. La visite vaut déjà la peine rien que pour voir ce travail de reproduction, véritable prouesse technique et artistique. Ces reproductions portent les noms de Lascaux II et IV… Lascaux I, étant la vraie grotte. Lascaux II, c’est la première reconstitution qu’on visite depuis les années 60; reconstitution partielle de la vraie grotte. Et depuis décembre 2016, il y a Lascaux IV, une reproduction cette fois intégrale de la grotte originelle, intégrée à un musée ultra-contemporain, où il y a aussi cinéma 3D, visite sur tablette pour les enfants, etc. La visite vaut vraiment le détour, pensez à réserver bien à l’avance, surtout en haute saison, sinon vous n’aurez pas de place! Et vous vous demandez peut-être où est passée Lascaux III ? C’était une reproduction itinérante qui a été exposée un peu partout dans le monde (on a pu la voir à Bruxelles en 2014).

On parle toujours de la grotte de Lascaux et à juste titre, mais, en fait, la région est remplie de grottes préhistoriques… En effet, la Vézère (la rivière) et sa vallée sont bordées de nombreuses falaises, naturellement percées de milliers de cavités dues à l’érosion; des cavités qui ont constitué des abris naturels de premier choix pour les hommes préhistoriques. Rien que sur la commune des Eyzies, à 30 minutes de route de Lascaux, 15 sites préhistoriques et grottes ornées classées par l’Unesco. C’est aussi aux Eyzies qu’on a découvert l’Homme de Cro-Magnon et que les études poussées des différents sites découverts ont conduit à faire de la préhistoire une science à part entière. La commune se présente donc aujourd’hui comme la capitale mondiale de la préhistoire. Mais ce qui est intéressant aussi, c’est que les cavités dans les falaises de la Vézère ont également été habitées par l’Homme au Moyen-Age, devenant de véritables villages troglodytiques fortifiés, qu’on peut encore visiter, comme les villages de la Madeleine, de La Roque Saint-Christophe, du Conquil et du Roc de Cazelle, qui fait 1km de long dans la falaise et où ont été reconstitué des scènes de vie quotidienne et l’aménagement des anciens occupants, notamment des tout derniers occupants, qui sont restés dans le village jusqu’à leur mort, en 1966.

