Les excursions à faire avec les enfants en Oisans

La montagne est aussi réservée aux enfants et c’est ce qu’on va découvrir avec de chouettes excursions proposées aux familles en Oisans. Les familles peuvent par exemple participer au Safari des Marmottes! Il s’agit de partir ½ journée avec un guide, sur les traces des plus belles hordes de marmottes qui vivent dans la Vallée du Ferrand. Les chemins qu’on emprunte sont praticables même en poussette, du coup, même les plus petits peuvent participer. Et on va apprendre plein de choses sur les marmottes: que ce sont des animaux plutôt futés, globe-trotteurs dans l’âme, qui hibernent d’octobre à avril puis qui, à l’arrivée du printemps, sortent bronzer tranquillement sur les rochers, se nourrissent d’herbes grasses des montagne… Excursion organisée au départ de Clavans. 15€/adulte ; 10€/enfant dès 3 ans. Autre activité et autres animaux à découvrir: les bisons, cette fois à la Ferme des Bisons, sur la commune de Bourg d’Oisans: un site de 40 hectares avec vue sur les montagnes des Rousses. On visite bien entendu la ferme, mais on peut aussi y participer à des excursions à la journée, au cours de laquelle on va par exemple prendre son pique-nique dans la clairière dite "des Indiens", décorée de tipis et totems (les enfants adorent); la clairière qui est sert aussi de terrain pour le jeu de pistes "Indiens et Bisons" qui clôture la journée. Prix: 100€/6 personnes.

On continue à faire connaissance avec les animaux. Maintenant, vous nous proposez de partir nous balader en compagnie d’un âne… C’est proposé dans beaucoup de destinations aujourd’hui, mais l’expérience est toujours super avec des enfants, parce que les ânes sont des animaux intelligents et attachants. Mais ici, en plus, on est dans un cadre naturel exceptionnel et on peut partir 2 jours avec notre âne. On démarre du village de Saint-Christophe-en-Oisans (où vont séjourner les gagnants) et on s’élance dans les plus beaux paysages autour du village, mais aussi de la Vallée de Vénéon et de La Bérarde, ce fameux village surnommé La Mecque de l’Alpinisme, d’où partent les alpinistes à l’assaut du glacier de la Meije. La nuit est prévue dans un gîte 2 épis et cette aventure est proposée aux familles avec des enfants de 10 ans minimum. Le prix est de 323€ en pension complète pour 2 adultes, 2 enfants et 1 âne. Le prêt de matériel de portage est inclus. Donc pas cher.

Et puis, avec les enfants, on peut aussi se lancer à l’assaut des glaciers… Cette excursion est possible à partir de 6 ans et on va s’élancer, au départ du téléphérique de La Grave, sur le Glacier de la Girose, qui a des formes douces et arrondies et est donc facilement praticable. Il n’empêche qu’on sera accompagné d’un guide expérimenté et qu’on sera encordé, c’est-à-dire reliés les uns aux autres pour une totale sécurité, puisqu’on va tout de même franchir des crevasses et séracs (gros blocs de glace) comme des "vrais". La balade dure 1h30 avec, au programme aussi: une vue à couper le souffle sur le Vercors, le Mont Blanc, le massif de la Vanoise, le Mont Thabor et la majestueuse montagne Meije. Le prix est de 29€/adulte; 25€/enfant. Et pour rester dans l’univers magique des glaciers, allez voir aussi la grotte de glace de La Grave (donc dans un glacier), dont les galeries sont décorées de sculptures de glace éphémères: ours polaire, hippocampes, cerfs… Accessible uniquement en été car, en hiver, la grotte est recouverte de mètres de neige!