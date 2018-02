Cette semaine, VivaCité en collaboration avec Expairtours, vous offre un voyage d'une semaine au Westin Resort Costa Navarino, un hôtel 5 étoiles dans le Péloponnèse, en Grèce. L'occasion pour nous de vous en parler en détails...

Le Westin Resort Costa Navarino, c’est un village de vacances haut de gamme (5 étoiles) et au bord de la plage des Dunes, une plage de sable fin, avec des eaux turquoises, dans la Baie de Navarin, au Sud-Ouest du Péloponnèse. Si le cadre fait rêver, l’hôtel en fait de même... Avec une architecture qui rappelle les maisons traditionnelles de la région, en pierres du pays. Quant aux 445 chambres et suites, elles sont réparties dans plein de petites maisons, à tel point qu'on pourrait se croire dans un village ancien, planté dans une végétation tropicale.

Les chambres sont incroyables… Avec une décoration épurée et contemporaine mais chaleureuse… Il y en a 11 catégories, qui font entre 39 et 80 mètres carrés, et qui permettent d’accueillir les couples mais aussi les familles très confortablement, jusqu’à 6 personnes. Il y a des suites avec deux espaces nuits bien séparés et 2 salles de bain. Le must est évidemment ces chambres avec piscine privée à débordement, avec pourquoi pas vue sur la mer Ionienne…

Vous pourrez donc vous baigner dans votre propre piscine et vous disposez également d'un Aquapark avec toboggans d’eau, que les enfants adorent. D’ailleurs, le Westin Costa Navarino a été élu Meilleure destination européenne pour les familles en Méditerranée, également parce qu’il propose une foule d’activités tant pour les adultes que pour les enfants, ainsi que 2 Kids Club, qui prennent en charge les bébés dès 3 mois et les enfants jusqu’à 12 ans. Les enfants aiment aussi l'aire de jeux, le centre de loisirs avec son terrain de basket, son cinéma, son tennis de table, et le restaurant American Diner (qui recrée un Diner américain), avec quatre pistes de bowling et des tables de billard.

Côté restauration : Pas moins de vingt restaurants et bars vont vous permettre de faire faire un tour du monde culinaire… Vous pourrez dîner Japonais, Libanais, Italien et Américain, avec chaque fois, des décors inspirés des différents pays. Pour les spécialités grecques, vous avez également le choix en termes de menus et d’ambiance. Par exemple, au restaurant Flame, on déguste les meilleures viandes de la région avec vue sur l’un des deux golfs de l’hôtel et la mer. Ambiance paillote de plage ensuite pour le Barbouni, où l’on commande des poissons fraîchement pêchés. Il y a encore, entre autres, le restaurant Armyra by Papaionannou, où l'on mange des mezze au bord de la piscine et où l'on peut faire griller soi-même sa viande et son poisson sur des barbecues mis à disposition.

Enfin, terminons par les activités : Le Westin propose un spa magnifique et immense, mais aussi de nombreux sports et excursions (en yachts pour aller voir les îles et d’anciens repaires de pirates, se baigner dans des criques inaccessibles…), des randonnées à vélo ou à pied vers les plus beaux coins de la presqu’île, des jogging matinaux dans la nature, une Tennis Academy, une école de plongée…

Bref, un hôtel de rêve qui séduira sans aucun doute les futurs gagnants...