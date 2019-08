Le Village Gaulois et autres sorties en famille en Bretagne

Les clubs Belambra sont de supers adresses pour des vacances en famille, du coup, en famille, au départ du Club Le Castel Saint-Anne, on peut aller visiter le Village Gaulois: un parc à thème plutôt unique en son genre… Ce Village Gaulois se trouve à 10 minutes de route seulement du Club Belambra Le Castel Saint-Anne, donc on est juste à côté. Comme son nom l’indique, ce parc à thème recrée un village gaulois, puisque la Bretagne était autrefois peuplée de Gaulois; on est sur le territoire de l’ancienne Armorique (qui voulait dire: ceux qui vivent près de la mer) qui était peuplée de 7 tribus gauloises différentes. D’où le nom, d’ailleurs, du département, les Côtes d’Armor, où se trouve le Club Belambra. Ce parc à thème est très particulier car il a été fondé il y a 33 ans (en 1986) par une association pour financer la construction d’écoles au Togo. Donc, quand on visite ce parc, on sait qu’on fait une bonne action puisque tous les bénéfices vont à ce projet. D’ailleurs, dans le village Gaulois, il y a une petite partie "village africain", avec une reconstitution d’école, pour mieux visualiser ce que fait l’association avec nos sous. Et en plus, l’entrée n’est pas chère: 6 euros/adulte et 5 euros/enfant.

Et ici, on n’est pas dans une ambiance "grand parc d’attractions"… Non, mais on peut tout de même passer une journée à profiter de tout, en tout cas une bonne demi-journée. Le site est magnifique, dans la nature et respectueux de la nature, avec un grand plan d’eau, et ce que est original c’est que toutes les "attractions", qui sont plutôt des jeux en bois (mais très bien faits et très bien pensés; on ne les trouve d’ailleurs nulle part ailleurs) nécessitent, pour fonctionner, la collaboration de plusieurs personnes, et notamment des adultes et les enfants, donc toute la famille s’amuse. Par exemple, il y a un carrousel pour les petits qui est actionné à la manivelle, par les parents (qui se relaient). Les enfants sont assis dans des sculptures d’animaux et survolent, en tournant, un petit ruisseau. Il y a des barques gauloises pour naviguer sur le plan d’eau, un labyrinthe dans des grottes, des jeux d’adresse, des échasses en libre service, des petits trains tirés par les parents où les enfants sont dans des tonneaux… Et il y a une crêperie pour manger sur place à midi, pour pas cher du tout. Donc une belle visite, qui joint l’utile à l’agréable, pour des tarifs vraiment sympas.

Et juste à côté du Village Gaulois, il y a d’autres sites à visiter en famille… Le Village Gaulois se trouve juste à côté du Planétarium de Bretagne, mais aussi de la Cité des Télécoms, une sorte de musée interactif qui nous plonge dans l’univers sans cesse en mouvement des télécommunications et du numérique. On y découvre, au travers de jeux, d’expos et d’animations, les Hommes et les inventions qui nous ont permis et nous permettent aujourd’hui de communiquer toujours plus vite, toujours plus loin. En tout cas, si vous souhaitez visiter les 3 sites (Village Gaulois, Planétarium, Cité des Télécoms) pendant votre séjour: le bon plan est de se rendre dans un des Offices de Tourisme de la Côte de Granit Rose, car ils vendent des Pass pour les 3 visites avec une réduction de 30%. Et on visite les sites les jours qu’on veut. Et puis, à noter encore qu’à 5 minutes (à pied!) du Club Belambra, on trouve aussi l’Aquarium Marin de Trégastel, qui nous fait découvrir la mer bretonne (qu’on voit partout), mais en version sous-marine. On découvre en effet, dans les aquariums, la faune et la flore sous-marine locale, et par exemple les espèces qui vivent dans les grottes de granit rose: dorades, bars, hippocampes, homards, coquilles Saint-Jacques, ormeaux…

