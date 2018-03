Le réseau EuroVelo : traverser l’Europe à vélo

Le réseau EuroVelo, terminé en 2020, permettra de traverser l’Europe, et de visiter ses plus beaux sites, à vélo.

Traverser l’Europe à vélo, c’est possible avec le réseau EuroVelo, constitué de certaines des pistes cyclables les plus longues du monde. Reconnaissables à leur balisage européen, ces itinéraires mêlent voies 100% aménagées et quelques passages sur des routes à faible circulation. En tout, quinze routes cyclables longue distance sont en construction en Europe. D’ici 2020, elles offriront plus de 70 000 km à arpenter à vélo.

L’EuroVelo 6 : à la découverte des fleuves européens

L’EuroVelo 6 est l’une des plus populaires. De l'Atlantique à la mer Noire, elle traverse dix pays et s’étend sur plus de 3500 kilomètres. Cette gigantesque voie verte permet de longer les plus grands cours d’eau européens : la Loire en France, le Rhin en Suisse, Allemagne puis Autriche, et le Danube en Roumanie. Elle traverse des capitales comme Vienne, Budapest et Belgrade et permet d’admirer des sites UNESCO comme la vallée des châteaux de la Loire, la ville médiévale de Regensburg en Allemagne ou le delta du Danube