Le plein d’aventures en République Dominicaine

La nature, c’est LE grand atout de la République Dominicaine; une nature très diversifiée, du coup, on peut y vivre toutes sortes d’aventures… Que l’on soit aventurier dans l’âme ou "petit aventurier"; il y en a pour tous les goûts et tous les niveaux, pour profiter de la nature. En République Dominicaine, il a 29 parc nationaux (où la nature est donc protégée), avec des paysages effectivement très variés. On trouve ici de la jungle tropicale, des plages, des cascades, des rivières, des lagons et des lagunes, des dunes de sable, des cénotes (des gouffres créés par l’effondrement de sols calcaires et remplis d’eau, qui forment ce que l’on appelle aussi des "trous bleus", dans lesquels on peut souvent se baigner, comme dans des piscines paradisiaques).

Et puis il y a bien sûr les montagnes, puisque la République Dominicaine est un pays montagneux, avec 5 massifs, à commencer par la Cordillère Centrale (Cordillera Central) où culmine, à 3098m, le Pico Duarte, plus haut sommet des Caraïbes. Grimper ce Pico Duarte, c’est un peu le THE défi pour les randonneurs. Le splus motivés peuvent d’ailleurs participer à des expéditions nocturnes pour arriver au sommet au lever du soleil. Pour les moins sportifs, on peut aussi, faire sur ce pic, de courtes balades de 2 ou 3h au milieu de la végétation tropicale… On peut faire ces balades (comme dans bien d’autres endroits du pays) à pied, mais aussi à cheval, en VTT ou en quad, notamment vers plusieurs cascades…

En parlant de cascades, nous vous conseillons d’aller aux Chutes de Damajagua… Une sorte d’"Aqualibi naturel" ! C’est un ensemble de 27 petites cascades qui forment un parcours sur la rivière Damajagua, qu’on descend en sautant, nageant, glissant sur les cascades (avec un casque et un gilet de sauvetage!). C’est en fait du canyoning, cette activité sportive très amusante qui consiste à suivre un cours d’eau à pied, en franchissant ses obstacles. Et il y a plein d’autres très belles rivières pour faire du canyoning en République Dominicaine, même pour ceux qui n’en n’ont jamais fait. On est toujours encadrés par des pros, évidemment. Autre discipline à tester dans le pays: la descente en rappel, qui se fait surtout du côté de Puerto Plata (un peu la "capitale de l’aventure" de la République Dominicaine) où, toujours en compagnie de pros, on descend en rappel des canyons de 46 mètres de haut, où on peut aussi faire des sauts dans des cours d’eau (couleur lagon) de 18 mètres de haut.

Autres activités proposées aux aventuriers: le rafting, le parapente et la spéléo… On peut en effet partir explorer des grottes, et c’est d’autant plus intéressant qu’on découvre des grottes qui étaient habitées par les premiers occupants de l’île, les Indiens Taïnos, qui ont laissé sur les parois des pétroglyphes et des pictogrammes, qu’on pense être liés à des cérémonies. En tout cas, différents niveaux d’expéditions sont possibles. On peut en faire une facile, par exemple, juste à côté de Saint-Domingue, dans le parc national de Los Tres Ojos, au cœur de l’une des plus grandes cavernes souterraines du pays reliées par une série de lagunes.

