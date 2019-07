Le Nord de La Corse et ses plages exceptionnelles !

Hier, on avait commencé à explorer avec vous le Nord de la Corse, que les gagnants auront la chance de découvrir puisque le Club Belambra qu’on vous offre se situe dans le Nord… On a parlé hier du Cap Corse avec, à ses pieds, à l’Est, la ville de Bastia. Mais à l’Ouest, du côté du Club Belambra, il y a aussi un très bel endroit: le petit port et la station balnéaire de Saint-Florent; d’où on peut partir randonner sur le Sentier des Douaniers, qui traverse entièrement le "Désert des Agriates", une région sauvage avec de longues crêtes rocheuses, des valons recouverts de maquis et des plages exceptionnelles, réputées les plus paradisiaques de Corse, avec des eaux cristallines (donc de belles baignades pour se rafraîchir pendant la rando). Si on fait la rando en entier, jusqu’à la plage d’Ostriconi, on en a pour 35 km (14h de marche). Donc il faudra faire étape dans un camping ou dans un "pailler" (d’anciens abris où on stockait la paille, devenus des refuges). Il faut obligatoirement de réserver la nuit en "pailler" et amener son matelas, son sac de couchage et son eau (pas d’eau potable). La nuit coûte 12 euros pp (4 à 6 couchages par pailler).

Bon à savoir: pour atteindre les magnifiques plages sauvages du Golfe des Agriates et du Golfe de Saint-Florent, on ne doit pas absolument partir en rando sur le Sentier des Douaniers… On peut aussi y aller en 4X4 par la piste ou prendre les bateaux-navettes qui partent du port de Saint-Florent. Par exemple, si on veut aller sur les plages du Lotu et de Saleccia, on en a pour 20-30 min de bateau. Et puis, si vous aimez le vin, vous pourrez aussi partir, toujours au départ de Saint-Florent, sur la route des Vins de Patrimonio (AOC) et vous arrêter dans la trentaine de caves et chais de ce terroir, qui recouvre 500 hectares de vignes.

On va à présent descendre plus au sud, mais en restant sur la Côte Ouest de la Corse, où on découvre de nombreuses calanques… Une calanque, c’est une échancrure dans une falaise, qui forme une étroite, mais longue crique, avec de hautes parois rocheuses. Les Calanques les plus célèbres ici, ce sont les Calanques de Piana, d’ailleurs classées au Patrimoine Mondial de l’Unesco. C’est beau car les parois sont en granit rouge, recouvertes en partie de végétation. On peut découvrir ces calanques à pied ou à vélo via des sentiers, et bien sûr en bateau. Mais la Côte Ouest compte d’autres sites naturels classés par l’Unesco, à découvrir aussi par la terre ou par la mer, comme la Réserve naturelle de Scandola, qui est à la fois un parc naturel terrestre et marin (rare en France) et le Golfe de Porto, où on trouve de superbes plages de sable ou de galets très tranquilles, avec des paillottes pour déguster des fruits de mers grillés, avec les chaises dans le sable; où on peut aussi louer des kayaks…

Donc la Côte Ouest de la Corse est assez rocheuse, escarpée. La Côte Est, elle, est plus plate, avec de longues plages de sable fin… Ces côtes sableuses ont été joliment baptisées Costa Verde et Costa Serena. Il n’empêche qu’en arrière-fond direct, on retrouve les montagnes, où on peut suivre de nombreux sentiers avec vue sur la mer (certains qui traversent le fameux GR20), à la découverte de la nature, de cascades et/ou de villages de charme. Il y a notamment d’anciens sentiers muletiers qui ont été réhabilités par des associations.

Pour plus d'infos : https://www.belambra.be/ : LE n°1 des clubs de vacances en France.