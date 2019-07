Le Nord de la Corse... Découverte

On parle de la Corse cette semaine, et on notamment de tout ce qu’on peut faire au départ du Club Belambra "Golfe de Lozari", installé à Belgodère, dans le Nord de l’île… D’abord, il y a la ville de Bastia, au Nord-Est de la Corse (donc de l’autre côté de l’île par rapport au club, qui se trouve lui sur la côte Nord-Ouest). Il faudra environ 1h15 de route pour rejoindre Bastia, mais le déplacement vaut la peine. Bastia, c’est la 2e ville de Corse après Ajaccio, mais c’est le principal port de l’île et sa principale ville commerciale. On se balade sur le Vieux-Port, on va voir la Citadelle, la Place du Marché, la Place Saint-Nicolas (l’épicentre de Bastia, une place qui fait 2 fois la taille de la Place Saint-Marc à Venise) ou encore le Palais des Gouverneurs, qui a servi de résidence aux gouverneurs de la République de Gênes à partir de la fin du 15e siècle (la République de Gênes, qui se trouve en Italie juste en face de la Corse, a dominé la Corse du 13e au 18e siècle). Le Palais des Gouverneurs abrite aujourd’hui le Musée de Bastia, consacré à l’histoire de la ville.

Bastia, c’est une des portes d’entrée de la Corse (avec son aéroport international), mais c’est aussi une porte d’entrée du Cap Corse… Bastia se trouve au pied du Cap Corse. Le Cap Corse, c’est un cap qui forme la pointe nord de la Corse et qu’on surnomme "l’île dans l’île". C’est un territoire assez à part, très sauvage, où on trouve de jolies criques avec des petits ports (comme Centuri, spécialisé dans la langouste), des plages de sable, où on se balade dans la nature, à la découverte par exemple de villages pittoresques comme Nonza, perché sur un promontoire face à la mer. Nonza, c’est un village médiéval classé et c’est un fruit qui a fait sa richesse jusqu’au 19e siècle: le cédrat qui, aujourd’hui, ne pousse plus que dans quelques vergers. Le cédrat ressemble à un très gros citron, qui peut faire jusqu’à 25 cm de long et peser jusqu’à 4 kg, avec une peau très épaisse. On ne le mange pas cru, donc on le vend en bonbons confits ou en confitures ou alors on l’utilise en pâtisserie. Si vous êtes curieux de découvrir ce fruit, allez visiter, à Nonza, l’Ecomusée du Cédrat où on trouve une boutique qui vend des produits locaux à base de cédrat; de quoi ramener des souvenirs originaux.

Au niveau de l’architecture, le Cap Corse compte quelques curiosités… On trouve notamment les "Palais des Américains"; de luxueuses demeures bâties dans les années 1850 par des habitants du Cap Corse revenus vivre au pays après avoir fait fortune aux Amériques. Ces demeures sont souvent perchées sur des hauteurs, avec de magnifiques jardins plantés de palmiers. On peut en voir certaines de l’intérieur car elles abritent parfois des hôtels, des restos ou des chambres d’hôtes. Autres curiosités: les "tours génoises"… On en voit ailleurs en Corse mais elles sont vraiment emblématiques du Cap Corse. Ce sont des tours plantées en hauteur le long des côtes, construites à l’époque des Génois, qui servaient de postes de surveillance pour contrôler le trafic maritime et repérer des bateaux ennemis. Quand une tour voyait un bateau suspect, elle allumait un feu. Les tours voisines voyaient ce feu et allumaient un feu à leur tour, alertant les habitants, qui se repliaient alors vers l’intérieur des terres pour se cacher et se protéger d’une éventuelle attaque.

