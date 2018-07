La ville de Chiang Mai et la nature

On vous parle chaque jour des différentes étapes du circuit de 14 jours en Thaïlande qui vous est offert grâce à BT Tours et Emirates. On est déjà à une semaine de voyage et on arrive tout au nord de la Thaïlande…

Le nord est une région montagneuse, recouverte de jungle où on fait de magnifiques randos. Le circuit de BT Tours nous emmène découvrir, dans ces décors, la ville de Chiang Mai, entourée de végétation, traversée par la rivière Ping et connue pour sa grande concentration de temples et monastères bouddhistes. C’est une ville très spirituelle, où on croise de nombreux bonzes (moines) au crâne rasé et robe orange. Beaucoup de touristes viennent à Chiang Mai pour s’initier au bouddhisme, ou à l’art de la cuisine ou de massage thaïlandais. Pour se rendre compte de l’ambiance particulière de Chiang Mai, on va se lever tôt pour aller admirer, à 6h, le lever du soleil et la cérémonie des offrandes aux bonzes. En Thaïlande, c’est la population qui nourrit les moines, qui marchent le matin en procession dans la ville et donnent la bénédiction en échange de nourriture.

Ensuite, on va aller voir l’un des plus beaux temples de la ville… On va monter au temple Doi Suthep, entièrement doré, construit sur le sommet d’une montagne haute de 1601 mètres. Rien que la vue vaut le détour, mais c’est aussi l’un des sanctuaires bouddhistes les plus importants du pays. Quand on arrive en haut de la montagne, il y a encore 306 marches pour atteindre l’entrée, ou alors on prend le funiculaire.

L’après-midi, on se rend au village de San Khamphaeng, connu pour ses sources chaudes, qui chauffent jusqu’à 105°. On nous propose d’ailleurs d’acheter des œufs pour les cuire. Sinon, on peut se baigner ou tremper ses pieds (dans les zones à 40°-50°). Mais le village est aussi réputé pour son artisanat (comme toute la région du Nord). Vous pourrez acheter des objets laqués, de la soie, des bijoux ou des ombrelles. Le soir, de retour à Chiang Mai, on pourra continuer le shopping sur le marché nocturne (ouvert jusqu’à minuit), plein d’ambiance, avec aussi des spectacles de musique et de danses. Vous allez aussi profiter d’un dîner kantoke, très typique du Nord: on regarde un spectacle de danse traditionnelle tout en dégustant les spécialités locales, assis au sol autour d’une table ronde. Et, en option: on pourra s’offrir un massage thaï, en séance collective (le massage thaï est un massage habillé!).

Le lendemain, direction un camp d’éléplants… La Thaïlande est un des pays où la les éléphants sont encore présents à l’état sauvage et il est très respecté par les Bouddhistes. Mais les éléphants sont en voie d’extinction, donc il existe de nombreuses fermes qui les soignent et s’en occupent pour enrayer leur extinction. Donc on va aller visiter l’une de ces fermes et on aura la possibilité de les voir dans leur milieu naturel, d’aller faire une balade aussi. On va aussi aller visiter une ferme d’orchidées, dont il existe plus de 1000 variétés en Thaïlande.

Enfin, retour à Bangkok avec le train de nuit… C’est une sacrée expérience. C’est un train couchette, qui roule toute la nuit, où l’espace est exiguë mais les couchettes sont pourvues de rideaux pour l’intimité. C’est très calme, mais, si vous voulez un peu d’ambiance, il faut aller au wagon-restaurant, qui devient une boite de nuit. Arrivée au petit matin à Bangkok avant de prendre l’avion pour Phuket, dernière étape.