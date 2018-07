La Vallée du Rhin romantique

Dernier jour pour tenter de remporter la croisière romantique en Allemagne avec Croisieurope. Et dernier jour pour vous raconter les escales de cette croisière. Hier, on était à Coblence, au croisement de la Moselle et du Rhin. On va donc naviguer maintenant sur le Rhin… On naviguait sur la Moselle et, à Coblence, en effet, on bifurque sur le Rhin, avec également une superbe vallée couverte de collines et de vignobles. On est toujours dans la région du Romantisme, un courant artistique du début du 19e siècle; et de nombreux peintres et poètes romantiques sont venus vivre et travailler dans le coin, inspirés notamment par la beauté des paysages. Et la première escale, dans cette vallée du Rhin, c’est la petite ville de Rudesheim, où pourra grimper à bord d’un petit train touristique qui se balade au milieu des vignes, avec de beaux points de vue, tout en écoutant l’histoire et les spécificités des vignobles de la région. On pourra aussi aller déguster du vin directement chez un vigneron, dans une cave du 16e siècle. Et puis, dans un tout autre style, on ira visiter le Musée des instruments de musique mécaniques, qui possède l’une des plus belles collections en la matière, étalée sur 400m2, dans une maison du 15e siècle, avec de superbes voûtes et fresques. On voit des instruments comme des boîtes à musique, des orgues ou des pianos mécaniques vieux de 3 siècles.

Après tout ça, on reprend le bateau en direction de Mannheim. A Mannheim, un bus nous attend pour aller voir une dernière petite merveille: la ville de Heidelberg… Heidelberg, c’est LA ville du romantisme allemand; une ville au bord de l’eau (on est ici au bord du Neckar, un affluent du Rhin) et surplombée par un immense château de grès rose; un décor qui a inspiré de nombreux artistes de ce courant romantique. Des personnalités très connues sont tombées sous le charme, comme le compositeur Robert Schumann et l’écrivain américain Mark Twain (auteur des Aventures de Tom Sawyer et d’Huckleberry Finn).

Qu’est-ce qu’on va voir à Heidelberg? On va bien sûr voir le château et ses beaux jardins en terrasses géométriques. On va aussi aller se balader dans le centre historique de Heidelberg et voir le philosphenweg ("le chemin des philosophes") où les érudits venaient méditer, avec vue sur la ville et la rivière. Le chemin est très beau, avec de nombreuses espèces de plantes exotiques: des néfliers du Japon, cyprès américains, genêts espagnols et cerisiers du Portugal, etc.

On peut aussi découvrir la ville sous son angle moderne! Bien sûr la ville est historique et belle (avec un plan des rues en quadrillage original), mais c’est une ville universitaire très vivante, avec de nombreux musées, festivals et concerts, où on trouve aussi la plus longue rue commerçante d’Allemagne! Parmi les curiosités locales: la Popakademie, une université centrée sur la musique pop et, pour les gourmands, il y a la glace aux spaghettis, une crème glacée qui a l’apparence d’un plat de spaghetti. La glace est passée au presse-purée; le coulis de fruits rouge remplace la sauce bolognaise et des copeaux de coco font office de parmesan. Cela dit, on peut en déguster dans d’autres villes allemandes. Et voilà, c’est la fin de la croisière. Enfin, pas tout à fait. Il reste le dîner de gala et la soirée dansante à bord du bateau. Le lendemain matin, pour le petit déjeuner, on est de retour à Strasbourg.

Pour plus d'infos sur www.croisieurope.be