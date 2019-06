Tous les samedis de 14:00 à 16:00 sur Vivacité

Un air de vacances souffle sur VivaCité chaque samedi en début d’après-midi ! Philippe Jauniaux et Audrey partagent avec les auditeurs leurs bons plans voyage au bout du monde ou plus près de chez nous, nouvelles destinations à découvrir et lieux insolites à visiter. Chaque semaine aussi, une énigme est proposée avec à la clé, un voyage à gagner ! Préparez vos valises…