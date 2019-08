La République Dominicaine "autrement"

On vous emmène au paradis cette semaine ! Direction la République Dominicaine. On plante le décor : plage de sable fin, rhum, musique et eaux turquoise… Mais on ne va pas découvrir que ça… C’est vrai que la République Dominicaine est réputée pour ses plages, et les gagnants de vendredi pourront bien sûr en profiter, mais ils vont aussi découvrir la vraie République Dominicaine, avec son histoire passionnante, ses parcs nationaux (il y en a 29, ainsi que 9 îles protégées, car il y a des îlots sauvages qui entourent l’île principale), sa faune et sa flore, avec les montagnes recouvertes de jungle luxuriante où ils pourront randonner pour arriver à une cascade où ils pourront se baigner. Ils pourront par exemple grimper le Pico Duarte, le plus haut sommet du pays, qui fait partie de la Cordillère Centrale, l’un des 5 massifs montagneux qu’on trouve ici. Au niveau paysages, il y a de quoi faire.

Précision importante : quand on parle de la République Dominicaine, on ne parle pas d’une île… La République Dominicaine est un pays qui se trouve sur une île, l’île d’Hispaniola. Le pays occupe les 2/3 Est d’Hispaniola, le dernier tiers (à l’Ouest) est occupé par Haïti. Pour encore mieux vous situer, on est dans les caraïbes, à environ 10h de vol de la Belgique. Et Hispaniola est une île importante, dans l’histoire, puisque c’est la toute première terre découverte par Christophe Colomb dans le Nouveau Monde (en 1492; il pensait débarquer en Inde). Du coup, la capitale de la République Dominicaine (Saint-Domingue) est en fait la toute première ville fondée par les Européens sur le continent américain. C’est la plus ancienne capitale et le centre historique est extraordinaire, avec plein de demeures coloniales colorées et pleine d’animation, avec des boutiques, des bars où on boit le rhum et on fume le cigare (dominicains, évidemment jusque tard dans la soirée). D’ailleurs, les gagnants auront l’occasion de la découvrir : les Dominicains sont très festifs. Ici, on entend jouer de la musique à chaque coin de rue (dans les villes, les villages, sur la plage…): du merengue, de la batchata, du reggeatton…

Les gagnants auront évidemment l’occasion de découvrir cette capitale coloniale de Saint-Domingue… C’est à Saint-Domingue qu’on trouve l’aéroport international et que va donc atterrir le vol d’Air Europa en provenance de la Belgique. Mais en plus, ils vont séjourner en plein cœur historique de la ville, dans un hôtel de charme installé dans un palais colonial. Et ça va être comme ça tout le séjour. Le tour-opérateur Sudamerica Tours met à disposition une voiture de location et, pendant 9 jours, on parcourt les 4 coins du pays, avec chaque fois les hébergements réservés; mais des hébergements qui sortent de l’ordinaire, par exemple un écolodge au bord de la plage, un autre écolodge dans la montagne… Au total: 5 hébergements différents. Et vous serez finalement vite partout puisque la République Dominicaine n’est pas si grande: la taille de la Belgique + 1/3. Donc vous aurez du temps pour profiter, flâner, visiter. D’autant que, à chaque étape, les idées de visites et d’activités sont fournies. On reparlera toute la semaine de ce qu’il y a à faire en République Dominicaine.

