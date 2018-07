La nature à 15 minutes des gratte-ciels…

Hong Kong est un pôle financier très important et le territoire est connu pour ses gratte-ciels, parmi les plus hauts du monde. Mais, en taxi ou en transport en commun, on peut s’échapper de l’agitation de la ville et se retrouver très rapidement dans de superbes espaces naturels… En 15 minutes des gratte-ciels, on rejoint déjà de magnifiques plages, mais aussi les îles et même des parcs naturels. Pour bien comprendre comment s’organise le territoire de Hong Kong, il faut reparler un peu de la géographie. Hong Kong est un tout petit territoire (1/30e de la Belgique), avec une partie continentale et un archipel. Sur la partie continentale, on trouve la péninsule de Kowloon avec, juste en face, l’île de Hong Kong. La péninsule et l’île ne sont séparés que par la Baie de Hong Kong (la Baie Victoria), où on trouve le port de Hong Kong. C’est donc des 2 côtés de la baie (donc sur l’île de Hong Kong et la péninsule Kowloon) qu’on trouve la Hong Kong surdéveloppée, avec ses hauts gratte-ciels, ses shoppings centers, l’animation jour et nuit.

Et puis, il y a les parties plus calmes du territoire… Les parties plus calmes sont surtout concentrées sur ce qu’on appelle Les Nouveaux Territoires, qui composent 80% du territoire Hong Kongais. Ce sont les Britanniques qui les ont appelés comme ça, tout simplement car ils leur ont été cédés plus tardivement de l’île de Hong Kong et Kowloon. Ces nouveaux territoires couvrent en fait la partie continentale au nord de la péninsule de Kowloon + la plupart des autres îles de l’archipel.

On parle d’archipel et de mer; la plage est donc l’un des premiers endroits où partir se ressourcer en dehors de la frénésie citadine… Il y a plein de plages et même des stations balnéaires, sur l’île de Hong Kong, mais surtout au Sud (alors que les gratte-ciels se trouvent au nord). Ce sont des plages qui se trouvent dans de jolies baies verdoyantes, comme celle de Repusle Bay ou Deep Water Bay, qui sont assez urbanisées. Pour faire du surf, on va à l’Est de l’île, sur la plage assez sauvage de Big Wave Bay ("Baie à grosse vague"). Evidemment, sur les autres îles de l’archipel, il y a aussi de belles plages.

Et puis, pour ceux qui sont plus fans de balades que de farniente à la plage, il y a les parcs naturels à découvrir… Ces parcs ont été créés par les autorités Hong Kongaises pour protéger l’écosystème, la faune et la flore, très riches du territoire. Parmi ces parcs naturels, on cite en premier le Global Geopark, qui se trouve à l’extrême Est de la partie continentale de Hong Kong et qui est classé par l’Unesco pour la beauté de ses formations géologiques, notamment volcaniques. Il y a aussi le Parc Marin de Hoi Ha Wan, connu pour ses mangroves et ses coraux; ou encore le parc de Wetland, où on découvre l’écosystème des zones humides de Hong Kong, avec beaucoup d’espèces sauvages à observer: oiseaux, papillons, amphibiens, reptiles, poissons. Ces 2 derniers parcs se trouvent aussi sur la partie continentale de Hong Kong, dans les Nouveaux Territoires. Ces parcs, on peut les découvrir notamment en randonnées; on en reparlera tout à l’heure, ainsi que des îles de Hong Kong.