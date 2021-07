La montagne en été à Vaujany : 3 activités incontournables

La Grande Évasion vous emmène découvrir Vaujany, une adorable petite station-village du massif de l’Oisans en Auvergne-Rhône-Alpes. Envie de passer un séjour inoubliable sur place ? On vous donne nos bons plans d’activités à la découverte d’une nature époustouflante.

Se découvrir aventurier en randonnée

4 images Randonnée à Vaujany © vaujany.com

Que ce soit pour une demi-journée, journée complète ou même deux jours avec nuit en refuge, la région vous offre de magnifiques sentiers à explorer. Pour un panorama exceptionnel avec vue sur des géants de la montagne comme le Mont Blanc, Le Cervin ou le Grand Paradis, rendez-vous au Pic Blanc à 3 300 m d’altitude. La vue y est imprenable et les souvenirs garantis ! Si l’envie d’être au contact de la nature vous titille, tentez de vous aventurer dans la réserve naturelle afin d’observer les animaux dans leur habitat naturel. Des itinéraires de randonnées vous emmènent aussi découvrir les merveilles de l’Oisans et ses refuges. La table d’orientation du Collet est également un détour qui vaut la peine et vous permettra de situer le Taillefer, la chaîne de Belledonne et le magnifique Massif des Grandes Rousses. Des aires de pique-nique pour profiter plus longtemps de cet extraordinaire paysage et se reposer de toutes ces aventures sont également aménagées sur les différents trajets. N’hésitez pas à vous rendre aux permanences de l’Office de Tourisme de Vaujany et vous faire accompagner dans la préparation de votre itinéraire.

A la découverte du VTT en montagne

4 images VTT en montagne © vaujany.com

Laissez-vous transporter (tout en admirant la vue) à 2100 m d’altitude grâce au téléphérique, pour vous offrir de belles sensations sur les hauteurs du domaine VTT de la station. Vous pouvez admirer un panorama grandiose qui surplombe l’Oisans puis pratiquer sur les sentiers de l’Alpe d’Huez Grand Domaine VTT. Bénéficiant d’un environnement idéal pour pratiquer le VTT, le site du Collet et son bike park permettent aux débutants et aux familles de s’éclater en toute sécurité ! De là, vous pouvez même vous aventurer sur de petits sentiers. Le must ? Durant tout l’été, au moins une fois par semaine, la station organise une balade ouverte à tous (et encadrée par un professionnel) vous permettant de découvrir les différents itinéraires faciles et familiaux du Massif des Grandes Rousses.

Observer l’horizon grâce à la Via Ferrata

4 images Via Ferrata à Vaujany © vaujany.com

Prenez un peu de hauteur et découvrez les paysages à couper le souffle de la région en empruntant l’une des nombreuses Via Ferrata à votre disposition. De l’italien, "voie ferrée", la Via Ferrata, c’est un itinéraire aménagé dans une paroi rocheuse, équipé avec des éléments métalliques spécifiques destinés à faciliter la progression. Activité intermédiaire entrée l’escalade et randonnée, cette activité vous permettra de découvrir et d’observer les paysages d’un tout autre point de vue. En pratique, rendez-vous sur les flancs du Massif des Grandes Rousses, pour démarrer au bord de la magnifique cascade de la Fare. Plusieurs tronçons sont réalisables séparément et composent le parcours accessible pour les débutants (à partir de 14 ans) ainsi que pour les grimpeurs les plus aguerris.