Les lieux incontournables à visiter en Ardèche

La Grande Evasion vous invite au cœur de l'Ardèche pour un voyage d’Art de Vivre, au milieu de paysages spectaculaires. Découvrez les lieux incontournables à visiter, direction l’Ardèche ! Situé à 8h30 de route de nos frontières, l’Ardèche est un département du Sud-Est de la France, le long du Rhône qui sert de frontière avec la Drôme à l’Est. En fait, au niveau du territoire et des paysages, on est entre Auvergne et Provence, avec des paysages très diversifiés: aussi bien des champs de lavande, que des vignobles et oliveraies, des forêts à perte de vu; il y a aussi des montagnes (les monts d’Ardèche, qui sont d’anciens volcans et qui sont classés Géoparc par l’Unesco pour leur richesse géologique). Et évidemment des gorges spectaculaires au milieu desquelles coulent des rivières translucides où on peut se baigner; comme les gorges de l’Ardèche, qui sont véritablement l’image “carte postale” de la destination; une destination assez sauvage, peu peuplée, avec 59 hbts au km2 (pour vous donner une idée, en Belgique on est à 374 hbts/km2).

Invitation au cœur de l'Ardèche - © Tous droits réservés Que voir en priorité? Nos gagnants vont pouvoir profiter de cette nature dans un Gîte de France (au choix). A découvrir sans faute, les gorges de l’Ardèche, classées réserves naturelles. Ce sont des gorges qui totalisent 30 km de long, creusées par la rivière Ardèche au fil des millénaires. On les découvre de préférence en canoé-kayak; on peut en faire quelques heures ou même partir pour des aventures et plusieurs jours et on dort la nuit en bivouac, dans la nature. Sinon il y a évidemment la rando, et aussi l’escalade et la spéléo, car les parois de ces gorges sont criblées de grottes à explorer. LE spot des gorges à voir, depuis le haut des falaises comme depuis le bas, c’est la Combe d’Arc, qui est un méandre de la rivière, où on trouve aussi le Pont d’Arc, une arche naturelle qui passe au-dessus du cours d’eau (on dirait une porte d’entrée, majestueuse aux gorges). Les dimensions sont colossales: 60m de long sur 54 de haut; c’est la plus grande arche naturelle du monde formée par une rivière encore en activité. C’est spectaculaire, évidemment, de pagayer ou nager dessous.