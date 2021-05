La Grande Évasion vous emmène découvrir les contrées merveilleuses de l'Alsace

Ce site ne se situe pas très loin de chez nous, comptez seulement 3 heures de route sur nos frontières. Mais même si vous ne partez pas très loin, attendez-vous à être complètement dépaysés ! Le territoire du Piémont du Mont Saint-Odile réunit tout ce qu’on aime en Alsace: les vignobles et les vins (avec sa Route des Vins d’Alsace ), l’Art de Vivre, les villages historiques de charme avec les maisons à colombages (des pans de bois typiques des vieilles maisons alsaciennes), des châteaux forts perchés et les montagnes des Vosges comme écrin avec leurs belles forêts.

La Grande Évasion vous emmène découvrir l’un des plus jolis coins d’Alsace et peut-être le plus représentatif de la région : le Piémont du Mont Sainte-Odile !

Le Mont Sainte-Odile se trouve à 30 minutes de route de Strasbourg, dans le département du Bas-Rhin. Ce territoire regroupe 9 communes et 2 hameaux en pleine nature sur et autour du Mont Sainte-Odile, un mont haut de 767 mètres du massif des Vosges , recouvert de forêt et qui domine la plaine d’Alsace. Le site naturel est spectaculaire mais, en plus, vous trouverez au sommet une gigantesque et magnifique abbaye : l’abbaye de Hohenbourg. Cette dernière a été fondée au 7ème siècle, même si, l’ensemble que vous pouvez visiter aujourd’hui date plutôt des 17ème-18ème siècles.

Cette abbaye, qui abrite toujours des religieux, est un lieu de pèlerinage important pour les Catholiques. Elle a été fondée par la Sainte Odile qui est devenue la sainte patronne de l’Alsace. Sur place, vous découvrirez son tombeau. C'est la raison pour laquelle ce lieu est devenu un sanctuaire faisant l’objet d’un pèlerinage.

L’année dernière, il était question de célébrer le Grand Jubilé de Sainte Odile pour les 1300 ans de sa mort. Un programme qui a malheureusement été décalé à cause du coronavirus et qui a finalement été étalé jusqu’au mois de décembre. Étant donné l'importance culturelle et historique du site, il faut savoir que ce n’est pas qu’un événement religieux. C’est également un événement touristique avec une programmation artistique et culturelle. D'ailleurs, le sanctuaire n’accueille pas que des pèlerins. Il y a aussi tous les curieux qui suivent les sentiers de balades et de randonnées sur le mont et qui visitent l’abbaye, sa basilique, ses chapelles et ses œuvres d’art. Le tout en profitant d'une vue à couper le souffle !

Vous avez même la possibilité de dîner et de loger sur place. Il existe un restaurant du terroir raffiné et une hôtellerie de 71 chambres et suites, toutes simples mais très jolies et confortables, toujours avec cette vue incroyable! Il s'agit donc d'un bon plan pour s’offrir un séjour dans un lieu insolite pour un petit budget.