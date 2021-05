La Grande évasion vous emmène dans les endroits incontournables à visiter en Bourgogne du Sud

Bourgogne - Voie Verte Côte Chalonnaise © Elsa et Cyril

Direction la Bourgogne du Sud ! Le département de Saône-et-Loire, au Sud de la Bourgogne, se trouve sur l’Autoroute du Soleil (A6). Vous y arriverez vite depuis la Belgique, en seulement 5 heures de route. Nous vous conseillons de vous y rendre en voiture car c’est une destination qui se découvre au fil de ses petites routes, au travers de paysages diversifiés: forêts, bocages, massif du Morvan (des basses montagnes qu’on parcourt dans le Parc Naturel Régional du Morvan) sans oublier les vignes à perte de vue.

15 images Vignoble en Bourgogne © MaCaveAMoi

La Bourgogne : un territoire viticole

La Bourgogne du Sud est un territoire viticole avec ses 30 appellations de vins AOC (appellation d'origine contrôlée) : Mercurey, Rully, Pouilly-Fuissé... Ceux-ci sont produits sur 5 grands vignobles: vignoble de la Côte Chalonnaise, du Couchois, des Maranges, du Mâconnais et du Beaujolais. C’est également ici que vous pouvez découvrir le village de Chardonnay qui a donné son nom au célèbre cépage. En Saône-et-Loire, cela vaut vraiment la peine de s'arrêter chez des producteurs pour des dégustations. De plus, ceux-ci proposent de nombreuses activités originales sur leur domaine : pique-nique vignerons, des visites en méhari 4x4, en trottinette...

15 images La Bourgogne du Sud est un véritable territoire viticole. © Getty Images

Découvrir la Bourgogne à vélo ou en bateau

Tous ces paysages sont à découvrir à vélo ou en bateau. C'est également très facile de se passer de la voiture le temps du séjour grâce aux différentes alternatives qui s'offrent à vous. La Bourgogne du Sud est un terrain de jeux facile et très apprécié pour le cyclotourisme. Vous pouvez pédaler sur 7000 km de boucles vélo et 560 km de Véloroutes et Voies Vertes. Il faut savoir que c'est d’ailleurs en Saône-et-Loire qu’est née, en 1997, la toute première Voie Verte de France. Il s'agit d'un itinéraire de balade interdit aux véhicules motorisés et aménagé sur d’anciennes voies de chemin de fer et/ou sur les chemins de halage des cours d’eau. Vous pouvez combiner ces différentes balades et vacances à vélo avec des escapades en bateau. En effet, les paysages de Saône-et-Loire sont sillonnés d’un beau réseau de cours d’eau qui méritent vraiment le détour. Vous pouvez y faire du kayak, du paddle, du bateau électrique ou encore louer des bateaux habitables (sans avoir besoin d'un permis de navigation) et ainsi vous offrir une croisière entre amis ou en famille.

15 images Digoin - Canal du Centre Cyclotourisme. © Sandrine Guenerie

La "Route 71"

En Saône-et-Loire, vous vivrez des vacances en itinérance, en liberté ! C'est ce qu’évoque le surnom du département "Route 71". Le numéro 71 correspond au numéro du département. Quant au surnom "Route 71", ce dernier évoque, un peu comme pour la "Route 66", les vacances road trip dans de beaux paysages où vous pouvez vous arrêtez pour faire des rencontres avec les artisans, découvrir des coins inattendus ou au contraire des sites touristiques majeurs : l’abbaye de Cluny et tout le patrimoine roman, le site archéologique gallo-romain de Bibracte ou encore tous les châteaux.

15 images Voyagez en Bourgogne du Sud via la Route 71. © Bourgogne Tourisme

Pour plus de facilités, sachez qu'il existe une application Route 71 qui vous permet de construire le séjour, le road trip ou vélo-trip de vos rêves. Le tout en repérant les visites, les activités et les bonnes adresses pour séjourner et pour se ravitailler avec des bons produits de la région. Les vacances en Bourgogne du Sud sont aussi gastronomiques! En plus des vins, vous devez goûter les grandes spécialités comme le bœuf charollais, le fromages de chèvre du Charollais et du Mâconnais, la volaille de Bresse et plein d’autres produits AOP et AOC.

15 images Voyagez à travers la Bourgogne du Sud grâce à l'application de la Route 71. © AdForum

Le Pontoon-Boat

Sur la Route 71-Bourgogne du Sud, vous vivrez des expériences originales. Celles-ci portent le nom de "micro-aventures". La première micro-aventure combine deux grands atouts de la Bourgogne du Sud : les vins et le tourisme fluvial. Pour cela, nous vous donnons rendez-vous à Chalon-sur-Saône, classée ville d’Art et d’Histoire et construite sur les bords de Saône pour embarquer sur un Pontoon-Boat. Il s'agit d'un petit bateau-terrasse, aménagé comme un salon. Celui-ci propose des balades sur la rivière, notamment des croisières dégustations en compagnie d’un vigneron qui vous fera goûter des vins fins de la Côte Chalonnaise : Montagny, Givry, Mercurey Rully). Un apéro flottant très agréable quand il fait beau, proposé tous les jeudis de l’été de 19h à 20h30 pour 30€/pers. ou en privé, avec votre propre famille ou vos amis.

15 images Faites une croisière dégustation sur la Saône à bord d'un Pontoon-Boat, un bateau terrasse. © Nicols

Le site archéologique de Bibracte

Vous pouvez vivre quelques autres micro-aventures en famille au cœur du site archéologique de Bibracte. Bibracte se trouve dans un cadre naturel magnifique, en pleine nature au sommet du Mont Beuvray, au cœur du Parc Naturel Régional du Morvan. Ce site est classé Grand Site de France pour son importance au niveau historique. Il s’agit de l’ancienne ville-capitale fortifiée du peuple gaulois des Eduens, au 1er siècle avant JC, avant que cette capitale ne soit transférée un peu plus loin, à Autun. Le 1er siècle avant JC, c’est le siècle de la Guerre des Gaules : les Gaulois contre les Romains comme dans Astérix et Obélix. D'ailleurs, à Bibracte, Vercingétorix a été proclamé chef des tribus gauloises unifiées contre Jules César. Jules César a gagné la guerre et c'est pour cette raison qu'il est venu passer plusieurs mois à Bibracte pour terminer son Bello Gallico, l'ouvrage dans lequel il raconte sa victoire.

15 images Le site archéologique de Bibracte. © Bibracte.fr

Bibracte est donc un site passionnant qui est encore fouillé et où vous pouvez participer à des activités originales. Vous pouvez notamment déguster de la cuisine gauloise dans de la vaisselle copiée sur celle retrouvée sur le site. Petite spécificité, vous aurez notamment une cuillère en bois et un couteau mais... pas de fourchette ! Ensuite, vous pouvez poursuivre votre visite en partant en balade dans la nature où vous aurez une vue exceptionnelle sur les plaines du Morvan. Autre alternative, vous pouvez partir à la découvertes des bêtes qui peuplent Bibracte en compagnie d'un guide. Vous apercevrez des tritons dans une fontaine, des criquets dans les hautes herbes, des fleurs qui sentent l’ananas…

La Route des Châteaux

Les micro-aventures peuvent durer quelques heures, mais aussi plusieurs jours, notamment sur la Route des Châteaux en Bourgogne du Sud. Dans cette région, il existe de nombreux châteaux à découvrir et notamment des châteaux privés. 17 d’entre eux sont à découvrir au fil de cette Route des Châteaux reprise dans un dépliant que vous pouvez vous procurer auprès des offices de tourisme locaux ou sur le site de la destination Saône-et-Loire. Vous pouvez visiter notamment les châteaux de Cormatin, Sully, Rully, Digoine ou encore le château fort de Berzé. L'occasion pour vous de vivre une expérience cinématographique puisque c'est dans ce dernier château qu'a été tourné l’année dernière le dernier film de Ridley Scott : The Last Duel avec Matt Damon et Ben Affleck.

15 images Le château de Berzé où a été tourné le dernier film de Ridley Scott avec Matt Damon et Ben Affleck. © Bourgogne Romane

Quant au château de Cormatin, il fête cette année ses 40 ans d'ouverture au public. Construit en 1606, il impressionne par la monumentalité de ses façades au style militaire. À l’intérieur, vous serez époustouflé par le faste des appartements, peints, sculptés et dorés, témoins du style art décoratif de Marie de Médicis. Mais le plus impressionnant, ce sont les jardins qui s'étendent sur pas moins de 10 hectares. Ces derniers offrent toutes les ambiances de la poésie des parcs du 17ème siècle : vaste parterre fleuri, labyrinthe de buis, volière-belvédère, bosquets, théâtre de verdure, potager et pièces d’eau… En 2021, le Château fête ses 40 ans d'ouverture au public et pour l'occasion, il dévoile de nouvelles choses. Notamment le refleurissement des parterres, où 150 rosiers anciens ont été plantés par un collectionneur du genre, le théâtre de verdure qui devient une nouvelle attraction du parc, sans oublier l'intérieur avec des tentures rénovées et de nouvelles salles du 17ème siècle.

15 images Les sublimes jardins du château de Cormatin s'étendent sur plus de 10 hectares. © Château de Bourgogne Franche Comté

Nous vous recommandons aussi le remarquable Château de Germolles, la résidence des Ducs de Bourgogne. Il est l'un des rares palais de souverains de l’époque (14ème-15ième siècle) à avoir été aussi bien préservé. Au cœur de ce château, vous plongez dans l’intimité des souverains à la fin du Moyen Âge, le tout dans un cadre bucolique et avec une visite faite par les propriétaires actuels.

15 images Le château de Germolles, la résidence des Ducs de Bourgogne. © Château de Bourgogne Franche-Comté

L'exposition "Le Miroir du Prince"

Du 5 juin au 19 septembre 2021, le musée Rolin d’Autun et le musée Vivant Denon de Chalon-sur-Saône organisent l'expo-événement "Le Miroir du Prince", une double exposition réalisée avec la collaboration exceptionnelle du Musée du Louvre. Les deux sites mettront en lumière l’âge d’or du mécénat entre 1425 et 1510, né dans le foyer culturel développé par les Ducs de Bourgogne. C'est-à-dire, toutes les commandes d’œuvres d’art qui ont été passées auprès de grands artistes par les Ducs de Bourgogne à l’époque. Les musées bénéficieront de prêts exceptionnels du musée du Louvre, de musées européens et new-yorkais. Ce sont ainsi des pièces remarquables qui seront présentées dont certaines pour la toute première fois.

L'abbaye de Cluny

L'abbaye de Cluny est très importante dans le monde chrétien médiéval. À la fin du 11ème siècle, l'abbaye de Cluny est l'une des plus importantes capitales de l'Europe chrétienne. Elle est à la tête d'un réseau de près de 1400 autres monastères et d'environ 10.000 moines répartis dans l'Europe entière.

15 images L'abbaye de Cluny. © Belga Image

La Fête de l'Escargot à Digoin

En Saône-et-Loire, les éleveurs d'escargots quadrillent le territoire. On y élève donc majoritairement le Gros Gris et pour être sûr de choisir la qualité, il vous suffit de repérer la mention "né et élevé en Bourgogne ! La plus grande fête lui étant dédiée se célèbre à Digoin, Capitale des escargots de Bourgogne, le 1er week-end d’août! Vous assisterez à un immense banquet où quelques 24.000 escargots sont servis, le tout en musique et couronné de feux d’artifice!

15 images L'escargot Gros Gris, cuisiné pour la Fête de l'Escargot à Digoin. © Belga Image

La Vallée de la Céramique

La Vallée de la Céramique est à découvrir à vélo ou en bateau au fil du Canal du Centre qui relie la rivière Saône à la Loire. Pendant près d’un siècle, de 1850 à 1940, la production de céramique tourne à plein régime sur les berges du Canal du Centre dont le sous-sol est riche en argile. Une quarantaine d’usines dédiées au travail de la terre cuite ont été découvertes ainsi que des ateliers artisanaux qui fabriquent des carreaux et des récipients en grès, des décors en faïence, des poteries, des tuiles, des briques, et des céramiques sous toutes ses formes. Mis à mal par la concurrence de nouveaux matériaux à partir de 1940, le secteur industriel de la céramique décline et s’effondre dans la région

15 images La Vallée de la céramique. © Creusot Montceau Tourisme

De multiples vestiges de l’épopée de cette industrie locale subsistent aujourd’hui dans une quinzaine de communes le long du Canal du Centre, aujourd’hui surnommé le "Canal Tranquille". En flânant dans les villages, vous pouvez admirer de nombreuses maisons aux façades ornées de céramiques et de faïences multicolores qui témoignent de l’activité d’autrefois.

15 images En Bourgogne, une villa qui rend hommage à la céramique architecturale. © Maison.com

Pour plus d'informations sur la Bourgogne du Sud, rendez-vous sur www.route71.fr