On a tous entendu parler de la légende du roi Arthur. C’est dans la forêt de Brocéliande que cette légende prend sa source; forêt à découvrir à 2h de route du Club Belambra Le Castel Sainte-Anne… La forêt de Brocéliande fait partie des haltes que je vous propose de faire quand vous serez en route vers le Club Belambra ou en revenant, quand vous serez de retour vers la Belgique; puisque c’est sur la route, si on passe par Rennes. C’est l’occasion de découvrir la Bretagne de l’intérieur des terres et l’un de ses lieux mythiques, en effet lié à la légende du Roi Arthur. La forêt de Brocéliande fait partie de la forêt de Paimpont; une forêt qui mêle bois, rochers, landes désertes et étangs, que l’on peut découvrir en voiture, mais c’est encore mieux à pied, à vélo ou même à cheval… Mais avant d’aller vous balader, pour bien vous plonger dans l’univers des légendes, je vous conseille d’aller au château de Comper, qui était habité au 9e siècle par le roi Salomon et la légende raconte qu’il fut aussi la résidence de la Fée Viviane (qui avait réussi à ensorceler Merlin l’Enchanteur). En tout cas, ce château abrite aujourd'hui le "Centre de l'Imaginaire Arthurien", qui organise expos, spectacles sur les légendes et des randos avec un guide (il y a même des guides conteurs, en costumes médiévaux avec harpes celtiques), qui pourront ensuite vous mener à tous les sites de légendes de la forêt…

Quoi comme sites, par exemple? Il y a par exemple le Val-sans-retour, un étroit vallon, où Viviane retenait prisonniers les maris infidèles. Ces prisonniers ont été libérés par Lancelot, qui déjoua le sortilège de Viviane en affrontant des dragons. Lancelot, le plus célèbre des Chevaliers de la Table Ronde, avait été élevé par Viviane quand son père était mort. Autre exemple de site à voira Fontaine de Barenton: l ("La Fontaine aux Bulles Magiques"), une fontaine naturelle où Merlin aurait rencontré Viviane. On y voit vraiment des bulles qui, en fait, sont dûes à la présence de méthane dans l’eau. Mais ici, on préfère attribuer à cette eau toutes sortes de pouvoirs magiques: elle guérirait de la teigne (infection des cheveux), apaiserait les fous et aiderait les jeunes femmes à trouver un mari. Et si vous rêvez de redevenir jeune, pas de problème, il existe aussi dans la forêt une fontaine de Jouvence, qui se trouve à 2 pas.

Autre lieu encore pour se plonger dans les légendes, c’est La Porte des Secrets… Les enfants, comme les adultes, adorent. C’est un parcours-spectacle de 40 minutes, à découvrir dans les dépendances de l’Abbaye de Paimpont; un parcours en scénovision, c’est-à-dire que des images virtuelles sont projetées sur des décors réels, créant donc un spectacle qui raconte les légendes, en suivant un guide-comédien, Pierre, le garde-forestier de Paimpol. Autre endroit qui vaut la peine: l’Eglise Sainte-Onenne, surnommée l’Eglise du Graal, qui a été complètement relookée pendant 20 ans (entre 1942 et 1962) par l’Abbé Gillard, passionné autant de christianisme, que des légendes celtiques et arthuriennes. Aujourd’hui, la petite église de village est une vraie curiosité, truffée de symboles et d’œuvres d’art qui représentent et entremêlent ces 3 univers. A découvrir dans le village de Tréhorenteuc.

A 30 minutes de route de l’Eglise du Graal, vous nous conseillez d’aller nous balader dans un village… Le village médiéval de Josselin, au bord de l’Oust, avec des maisons à pans de bois, une basilique et un énorme château gothique et Renaissance, toujours habité par la famille Rohan, qui a fait bâtir le château au 11e s.

