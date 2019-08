La gastronomie dominicaine est très riche. Et pas besoin d’aller dans de grands restaurants (même s’il y en a) pour goûter au meilleur de la cuisine dominicaine, qui se compose notamment de soupes, de ragoûts, de beaucoup de poissons et de fruits de mer et de desserts sucrés. En République Dominicaine, les gens adorent la street food, c’est-à-dire la nourriture de rue qu’on prépare dans les échoppes un peu partout, sur les plages, dans les rues ou en bord de route, que ce soit dans les villes ou les villages. Le soir, par exemple, les Dominicains aiment s’acheter des "frituras", c’est-à-dire toutes sortes de plats frits, comme le Chimi (une sorte de hamburger très juteux, préparé avec une grosse saucisse épicée coupée en 2), ou le "pica pollo" (du poulet frit) ou le "chicharron de cerdo" (couennes de porc frites). Toutes ces viandes sont assaisonnées et marinées au préalable (donc ça n’a rien à voir avec les Nuggets des fast food) et peuvent être accompagnées de bananes plantains frites ("tostones) et de riz.

Les Dominicains mangent le soir, sur le pouce, parce que le repas principal de la journée, c’est celui de midi… Et il y a plusieurs grandes spécialités à déguster comme les Dominicains… Le plat typique par excellence, c’est la "bandera", une assiette de riz et de haricots rouges avec de la viande, une salade d’avocat et des "tostones" (donc ces bananes plantains croustillantes. D’ailleurs, il existe plusieurs plats à base de riz, comme le "locrio" (un plat de riz qui ressemble à de la paella avec du poulet assaisonnés, ou d’autres viandes). Encore une autre recette, mais plutôt préparée pour des occasions spéciales, comme à la veille du Nouvel An: le "sancocho", qui un ragoût de racines et de viande avec du poulet, du porc, du yucca (une plante), des patates douces, des bananes plantains et des pommes de terre. Il est servi avec un bol de riz blanc et des tranches d’avocat. On dit qu’il guérit la gueule de bois!

On mangue aussi beaucoup de poissons et fruits de mer en République Dominicaine… Forcément, puisque le pays est sur une île et donc entouré par la mer…Au menu: crevettes, crabes, langoustes, poissons au coco,…Dans les villages de pêcheurs, vous pourrez manger, en bord de mer, du poisson pêché du jour, et il y a du choix. Après tous ces bons petits plats, il est temps de passer au dessert, et là aussi, il y a du choix. Les Dominicains raffolent de sucreries, c’est pour ça qu’il ya souvent la file devant les "pastelerias" (les pâtisseries). Assez insolites, mais très bons: les "habichuelas con dulce", des haricots rouges sucrés que l’on mange à Pâques, mais on peut en trouver toute l’année dans certaines boulangeries. Sinon, la plupart des desserts sont à base de noix de coco, de lait et de maïs. On peut citer le "coconete" (un biscuit de noix de coco rond et croustillant) ou le "majarete", un pudding au maïs sucré saupoudré de cannelle et de muscade. Les fruits caramélisés sont aussi très populaires (il y a de délicieux fruits exotiques qui poussent dans le pays), par exemple des tranches de papaye séchées trempées dans le sirop.

