La croisière " 3 fleuves " en Alsace et Allemagne... La carte postale !

Cette semaine, avec CroisiEurope, La Grande Evasion vous offre une superbe croisière fluviale à la découverte de 2 pays et de 3 fleuves et rivières… Pendant une semaine, on va naviguer tranquillement sur la Moselle, le Rhin et le Main… Le départ a lieu en Alsace, à Strasbourg, et va nous emmener en Allemagne découvrir de superbes vallées, châteaux, vignobles et villages, qui vont défiler devant nos yeux pendant la navigation, avec des escales prévues pour aller découvrir les plus beaux coins, par nous-mêmes ou avec un guide si on choisit de participer aux excursions proposées.

Le bateau est très confortable, et pas trop grand… Les bateaux de Croisieurope qui naviguent ici sont des bateaux de 90m pour environ 80 passagers et sont classés 5 ancres (très luxueux). Les cabines sont grandes et belles, avec le lit qui donne sur une baie vitrée. Il y a aussi télé, clim et wifi. Dans les espaces communs, on a salon-bar avec piste de danse, pont-soleil avec fauteuils et transats, et un excellent resto, avec nappes blanches très chic. A noter que la cuisine à bord fait partie des grands atouts de la compagnie; une cuisine française presque gastronomique, avec des repas cuisinés par des chefs triés sur le volet. Donc vous mangerez bien tout au long de la croisière, en pension complète, boissons comprises, même au bar!

Attention à ne pas trop boire quand même car, chaque jour, vous allez faire des visites, avec de belles découvertes au programme, et ça commence donc par Strasbourg... L’embarquement à Strasbourg a lieu à 18h, donc pourquoi pas aller à Strasbourg déjà le matin pour se balader dans le centre historique de la ville classé par l’Unesco, un véritable musée à ciel ouvert avec de superbes maisons à colombages. Vous pourrez aussi grimper les 332 marches de la cathédrale Notre-Dame pour avoir une vue panoramique. Et pourquoi visiter aussi le quartier européen.

Ensuite, pendant la nuit, le bateau fait route vers l’Allemagne… Et on va se réveiller en plein cœur de la vieille ville de Francfort, qui côtoie les gratte-ciels du quartier des affaires, puisque Francfort est une grande place financière; c’est aussi le siège de la Banque Centrale Européenne. Jusqu’à présent, on naviguait sur le Main et, après Francfort, on commence à naviguer sur la Moselle; un région connue pour ses châteaux médiévaux, ses vignobles et ses paysages verdoyants. On va faire escale notamment à Cochem, dont le château fait un peu penser à celui de Dracula, dominant la vallée. On ira visiter ce château. On pourra aussi participer à une rando sur l’Appoloweg, un itinéraire entre vignobles et châteaux.

On continue le voyage ensuite jusqu’au confluent entre le Rhin et la Moselle, là où se trouve Coblence… Une ville inscrite au Patrimoine de l’Unesco pour son patrimoine riche et ses 2000 ans d’histoire. Elle a notamment été le siège des princes-électeurs à l’époque des Francs. Après la Moselle, on explore la vallée du Rhin et on arrive à Rudesheim, où on fera une dégustation de vin dans l’une des plus anciennes caves d’Allemagne. On visitera aussi les villes de Mannheim et Heidelberg, en pleine région "romantique" qui a inspiré de nombreux artistes à la fin du 18e siècle. La croisière se termine en musique avec un dîner de gala, toujours cuisiné par un chef, et une soirée dansante. Dans la nuit, le bateau revient sur Strasbourg.

Pour plus d'infos sur www.croisieurope.be