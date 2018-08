La côte Atlantique et la Vendée...

On continue à explorer les clubs Belambra, répartis dans toute la France, où le gagnant de vendredi ira passer non pas une, mais 2 semaines de vacances, dans les 2 clubs de son choix. Il y a plusieurs clubs sur la Côte Atlantique.

Aujourd’hui, vous nous parlez de celui de Vendée… La Vendée, département de la région Pays de la Loire. Sur la carte, la Vendée se trouve juste en-dessous de la Bretagne. On est à 7h de route de nos frontières. Et le Club dont je vous parle se trouve à Saint-Jean-de-Monts, la station balnéaire la courue du coin. Le Club a été baptisé "Les Grands Espaces" et il porte bien son nom puisque le club se trouve entre mer et forêt, avec plein d’activité en plein air possibles: balades à pied, à vélo, golf, sports nautiques… Car le club donne directement sur une immense plage de sable fin. Et bien sûr, il y a aussi des piscines, des clubs pour les enfants et ados et des animations pour toute la famille. Tout près du club, si on veut bénéficier d’un max d’animation, il faut aller se balader dans la station balnéaire de Saint-Jean-de-Monts, avec une immense plage de 8 km et des nombreux bars, restos, boutiques, dans des immeubles des années 60-70 qui longent la mer, des dunes, une grande pinède et des marais. Pour avoir une vue sur la skyline de Saint-Jean-de-Monts, on peut faire une balade sur la grande estacade en bois de 400m de long, le rendez-vous des pêcheurs à la ligne.

Voilà pour la partie animée; si on veut se retrouver au calme, en pleine nature, on peut prendre le bateau pour l’île d’Yeu… On voit l’île d’Yeu depuis le Club et, pour y accéder, on prend un bateau à Fromentine (à 20 minutes du Club Belambra) et la traversée dure 30 minutes. C’est une île de 23 km2, qu’on peut parcourir à vélo, à la découverte de superbes paysages: falaises, criques de sable fin, mer turquoise, pinèdes, marais et dunes, des maisons de pêcheurs pierre blanche avec des volets bleus, un phare et des forteresses.

Et puis, dans un tout autre style, vous nous conseillez également d’aller voir le Port de Saint-Nazaire… Saint-Nazaire, c’est plus loin (1h20 de route du club), mais ça vaut la peine si on aime les histoires de paquebots, de bateaux et d’avion. Cette ville est un ancien port transatlantique où, entre les années 1850 à 1950, les grands paquebots partaient vers le Mexique et le Panama. C’était aussi, et ça l’est encore, un grand port de commerce et un grand chantier naval. Et, pendant la 2e GM, les Allemands y avaient installé leur base sous-marine, qui est devenue un lieu culturel, où on trouve notamment l’Escal’Atlantique, un superbe musée interactif sur l’histoire des paquebots transocéaniques, avec des parties où on se croirait vraiment à bord d’anciens paquebots mythiques. A Saint-Nazaire, on peut aussi visiter les chantiers navals, mais aussi les ateliers d’Airbus qui se trouvent ici, pour voir comment on fabrique les avions.

Immanquable encore: le célèbre Parc du Puy du Fou… C’est à 1h30 de route du club, mais il faut absolument y aller. Il a été élu meilleur parc à thème du monde. C’est un parc historique, qui nous replonge, avec des décors authentiques et des spectacles bluffants, avec effets spéciaux et des centaines de comédiens en costumes, au Moyen-Age, mais aussi à l’époque des Vikings et des Romains, tout comme au 18e siècle.