La Corse... La carte postale

Cette semaine, avec Belambra, on vous offre la Corse, qui porte bien son surnom d’Ile de Beauté… La Corse, c’est la 4e île de Méditerranée et c’est un véritable paradis, avec des plages aux eaux couleurs tropicales (on n’a pas besoin d’aller jusqu’en Polynésie pour se baigner dans des eaux cristallines), des criques sauvages, des calanques, des falaises… Un littoral que je vous conseille d’ailleurs de découvrir depuis l’eau. On peut embarquer pour des croisières de quelques heures; le bateau permet accéder à des petites plages et des calanques qu’on rejoint difficilement autrement. A l’intérieur des terres, on trouve des montagnes, des lacs et rivières, des forêts, le maquis et les plaines où vivent des chevaux sauvages…

Des paysages époustouflants, qu’on peut découvrir même lors de courtes balades si l’on n’est pas trop sportifs (même avec les enfants, pourquoi pas à dos d’âne?). Mais si l’on est sportif, c’est un superbe terrain de jeu, où l’on peut pratiquer des activités de plein air comme le canyoning, le quad, le VTT, l’équitation, le parapente… Et bien sûr, c’est en Corse qu’on peut arpenter le fameux GR20, le sentier de randonnée qu’on dit le plus difficile d’Europe, mais aussi l’un des plus spectaculaires. Dans sa totalité, le GR 20 fait 180 km et parcourt l’île du Nord au Sud en traversant le Parc Naturel Régional de Corse, qui recouvre 40% du territoire. Et tout ça, c’est finalement tout près de chez nous… La Corse se trouve entre la France et l’Italie. On y arrive très facilement, d’abord en avion, puisqu’il y a alors des vols directs opérés par différentes compagnies au départ de Bruxelles, Liège ou Charleroi. Si on a le temps, on peut aussi rejoindre la Corse en ferry au départ de Nice, Marseille ou Toulon (5h de traversée environ et on peut embarquer son véhicule pour découvrir l’île).

On a parlé de la nature, mais il y a aussi de superbes villes à découvrir sur l’île… Il y a notamment toutes les villes historiques au bord de la mer, comme Bastia avec ses églises baroques; Calvi avec sa citadelle, et Bonifacio, "l’une des plus belles cités d’Europe", avec ses fortifications perchées sur une falaise; ou encore Ajaccio, avec ses souvenirs de Napoléon, qui y est né en 1769. Il y a aussi de nombreux villages de charme à l’intérieur des terres et puis, bien sûr, il faut dire un mot sur la gastronomie, avec des poissons grillés, des fruits de mer, des fromages de brebis, du miel, des spécialités à base de châtaigne ou encore la fameuse charcuterie corse, que donnent les cochons sauvages qui peuples l’île. Et tout ça s’arrose de bon vin (la Corse compte 9 vins d’Appellations d’Origine Contrôlée), à déguster directement chez les vignerons en sillonnant les Routes des Vins.

Les gagnants de cette semaine séjourneront dans le Nord de l’Ile, au club Belambra de Belgodère… un très beau coin, notamment tout près du Cap Corse et de ses petits villages de pêcheurs, comme Centuri, spécialisé dans la langouste; et encore plus près du désert des Agriates, une réserve naturelle avec les plages réputées parmi les plus paradisiaques de l’Ile. Tout près encore du joli port de Saint-Florent, très animé en été…

