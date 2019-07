L’Oisans... La carte postale

Toute cette semaine, on vous transporte à la montagne, qu’on vous fait découvrir en version "été" et cela, sur le territoire de l’Oisans. Vous nous situez? L’Oisans, on connaît bien si on est fans de sports d’hiver, puisqu’on trouve sur ce territoire 2 grandes stations de ski internationales, qui sont l’Alpes d’Huez et les 2 Alpes. Mais tout autour de ces 2 grandes stations, on trouve aussi 19 adorables petites stations-villages, comme Saint-Christophe-en-Oisans, où vont séjourner les gagnants dans un appartement du Chalet de la Randonnée, qui se trouve en plein Parc National des Ecrins. Pour vous situer géographiquement, on est dans les montagnes des Alpes, à cheval sur 2 départements (l’Isère et les Hautes-Alpes) et du coup, 2 régions: Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d’Azur. L’Oisans est un territoire qui se compose de 6 vallées principales, qui portent toutes le nom de leur rivière, mais aussi de montagnes et de glaciers qui nous entourent donc de partout quand on est sur place; des sommets entre 3000 et 4000 mètres d’altitude, avec, parmi les stars, le glacier de la Meije, qui attire les alpinistes du monde entier. Car, on le verra cette semaine, l’Oisans et surtout son hameau de La Bérarde, est une véritable capitale de l’alpinisme…

C’est vrai qu’après l’hiver, on range les skis et on sort plutôt le matériel d’alpinisme, de rando, de vélo et de VTT… Ce sont en effet LES grandes activités à pratiquer aux beaux jours en Oisans, qui est notamment une grande destination VTT en été, avec des domaines dédiés et les remontées mécaniques des sports d’hiver qui servent alors à amener les VTTistes au sommet pour leur permettre de descendre les pistes dédiées. Il y a des parcours "pros" à faire, tant à vélo qu’à pied, mais on verra qu’en fait, tout le monde peut s’essayer à toutes les disciplines pour s’amuser dans les paysages, notamment avec plein d’excursions originales proposées pour les familles, comme les randos à la rencontre des marmottes ou en compagnie d’un âne, ou encore celle sur le Glacier de la Girose, praticable dès l’âge de 6 ans. Durant ces randos, on va croiser les lacs et les rivières aux eaux émeraude, où on peut aussi s’amuser avec tous les sports d’eaux vives, comme le canoë, le rafting, le canyoning, le tubing, etc.

On va découvrir tout un tas de sites exceptionnels cette semaine, en Oisans… Notamment des sites d’altitude remarquable, comme le village "nid d’aigle de Villard-Notre-Dame", qui ne compte plus que 29 habitants mais qui offre une vue à couper le souffle sur les montagnes des Grandes Rousses, la vallée de la Romanche et la vallée du Vénéon. La route pour y aller est assez sensationnelle, il ne faut pas avoir le vertige! On parlera aussi du Jardin Botanique du Col du Lautaret, classé Jardin Remarquable et qui est l’un des plus anciens d’Europe, avec 2000 variétés de plantes de montagnes venues du monde entier. Un petit éden à la montagne.

On parlera aussi des personnes qui font vivre la montagne et la culture montagnarde en Oisans… Des personnes à découvrir notamment en suivant la Route des Savoir-Faire, créée pour nous permettre d’aller à la rencontre de passionnés, qui ont des savoir-faire très variés: un ancien champion de moto-cross qui restaure aujourd’hui des vélos anciens, des éleveurs de brebis, des brasseurs, des artistes, des cristalliers (chasseurs de cristaux; les montagnes de l’Oisans sont riches en cristaux)... Donc un territoire riche en paysages, mais aussi en expériences à vivre!