L’Aude au bord de la Méditerranée

L’Aude est un département qui propose tout en 1: la mer, la montagne et des cités historiques, comme Carcassonne et Narbonne… Partons explorer le littoral audois et ses plages! Dans l’Aude, vous pourrez en effet, dans la même journée, aller découvrir des vieux villages pleins de charme, vous promener dans les vignes ou dans ville de Narbonne et puis filer à la plage. La ville de Narbonne se trouve d’ailleurs à 10-15 minutes de route des plages du littoral; d’ailleurs on appelle cette région littorale "La Narbonnaise". Et ce littoral de la Narbonnaise s’étend sur 50 km, avec 6 stations balnéaires, des ports de plaisance et de belles plages de sable fin le long de la Méditerranée. Ce sont toutes des stations familiales (certaines avec le label Famille Plus, ce qui veut dire qu’il y a des infrastructures et animations prévues pour les familles) et des stations à l’ambiance décontractée, avec une ambiance du Sud de la France, avec les paillottes où on mange du poisson et des fruits de mer les pieds dans le sable. Je vous cite les stations car vous avez déjà certainement entendu parler de l’une ou de l’autre: Fleury-Saint-Pierre-la-Mer, Narbonne-Plage, La Palme, Port-la-Nouvelle, Leucate et Gruissan (où vont séjourner les gagnants).

Sur ces plages, bien sûr, on bronze, les enfants jouent dans le sable, mais on peut aussi pratiquer tous les sports nautiques imaginables… et surtout les sports de glisse (kite surf, planche à voile…), avec des spots réputés mondialement; des sports de glisse qu’on peut pratiquer comme pro ou comme débutant, le temps d’une initiation ou d’un stage, par exemple. Ce qu’on peut faire aussi, sur le littoral audois, ce sont de belles et longues balades à vélo, ainsi que des balades dans la nature et même de la rando, car, en fait, ce littoral est presque entièrement constitué des zones naturelles protégées du parc Naturel régional de la Narbonnaise, avec des lagunes et des salins qui servent de refuge à plus de 350 espèces d’oiseaux. Et puis, dominant les plages, il y a aussi le Massif de la Clape (qui fait aussi partie du Parc Naturel), composé de falaises et de gorges recouvertes de pinèdes et de vignobles, et sillonnés par des boucles de randonnée, des circuits du patrimoine et des GR (sentiers de Grande Randonnée); avec toujours la mer en toile de fond.

Ce qu’il faut faire aussi, sur le littoral, c’est aller se balader dans les villages des stations balnéaires… Les stations balnéaires se sont développées autour d’anciens villages de pêcheurs, qui existent toujours, avec leur look typiquement languedociens et elurs marchés où on dégote tous les produits méditerranéens; des villages où il y a plein d’animations pendant l’été. A Gruissan, on découvre les ruelles circulaires du centre historique, construites autour d’une colline au bord de l’eau où se dresse la tour Barberousse, vestige du château médiéval qui surplombait jadis le village. Et ce village de Gruissan jouxte plusieurs plages de sable fin et notamment la Plage des Chalets, avec des maisons sur pilotis où des veinards ont la chance d’habiter et où, en 1986, a été tourné le film "37,2° Le Matin". Et bien sûr, puisque, à la plage, on est à 15 minutes de Narbonne, il faut absolument aller voir cette ville historique, aussi pleine d’ambiance, avec de très belles halles et avec un important patrimoine romain et médiéval et un centre historique traversé par le Canal de la Robine, classé par l’Unesco. Infos: visit-lanarbonnaise.com + audetourisme.com