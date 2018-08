J'aimerai tant voir Syracuse

Voici tout ce que pourront découvrir les gagnants du séjour en Sicile, au départ de la ferme d’agritourisme Casa Damma où ils vont séjourner… On l’a déjà évoqué hier, cette ferme se trouve tout près de la ville de Syracuse, immanquable… On est seulement à 10 km de Syracuse, ville classée patrimoine de l’Humanité par l’Unesco, donc les gagnants pourront y aller tous les soirs, s’ils le souhaitent, pour manger ou boire un verre en terrasse dans l’ambiance très particulière de cette ville. Le centre historique de Syracuse est installé sur une petite île (l’île d’Ortigye), reliée au reste de la ville par 2 ponts. La ville a été fondée par les Grecs au 8e siècle avant JC. C’était une colonie grecque, mais elle est rapidement devenue l’une des villes les plus importantes de la Grèce antique et l’une des plus brillantes. L’empereur romain Cicéron l’avait d’ailleurs décrite comme "La plus grande cité grecque et la plus belle de toutes". La ville grecque de l’époque s’étendait d’ailleurs déjà, comme aujourd’hui, en dehors de l’île d’Ortygie.

C’est à Syracuse qu’est né un Grec célèbre, le mathématicien, ingénieur et physicien Archimède, qui a d’ailleurs beaucoup travaillé à la protection de la ville contre les Romains, qui voulaient prendre la ville. Il a participé à l’aménagement des remparts et a construit différentes machines de guerre et on raconte qu’il avait construit un ensemble de miroirs qui concentraient les rayons du soleil et les réfléchissaient sur les voiles des navires ennemis jusqu’à ce qu’elles prennent feu. En réalité, ce serait peu probable, mais voilà la légende. Et finalement, les Romains ont fini par prendre possession de la ville. Et puis, au fil des siècles, elle a été sous domination byzantine (musulmane), puis normande.

Il reste à Syracuse des souvenirs de toutes ces époques et notamment de l’époque greco-romaine dans le parc archéologique de Néapolis, où on voit le théâtre grec, l’amphithéâtre romain, des temples… Ca, c’est sur la partie "continentale" de Syracuse; où on trouve aussi le musée archéologique (immense: 9000 m2)... Sur l’île d’Ortygie, il reste aussi quelques vestiges, mais ils ont été mélangés au style baroque puisque, en 1693, la ville a été victime d’un tremblement de terre et on a reconstruit dans ce style qui était à la mode. Du coup, sur l’île, on se balade dans les ruelles au milieu de superbes palais et églises baroques en pierre calcaire blanche, à commencer par l’impressionnante cathédrale, construite sur la structure d’un ancien temple grec. C’est comme ça que tous les style se mélangent, avec une ambiance magique, avec l’air marin qui passe dans les ruelles et ces palais baroques qui ont l’air décrépit, parfois à l’abandon, mais où on trouve des boutiques de design, des boutiques d’artisan, des bars branchés, des restos traditionnels, des gelateria où on mange les délicieuses et énormes glaces italiennes; des boutiques de souvenirs, des terrasses de pizzeria avec vue sur la mer, des musées, des librairies; une galerie d’art dans une ancienne église…

Et puis, à voir absolument aussi: la nécropole rocheuse de Pantalica… Cette nécropole se trouve à 40 km de Syracuse, mais elle fait partie des sites de Syracuse classés par l’Unesco. C’est un cimetière grec, avec plus de 5000 tombes creusées dans une falaise. Impressionnant.