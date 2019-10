Retrouvez d’autres bons plans "vacances" de Sarah Visse sur www.lejournaldelevasion.be Accessible en 1h45 de vol direct à bord des avions de Ryanair au départ de l’aéroport de Charleroi, la région de Zadar concentre tout ce que la Croatie a de plus beau à offrir. Focus sur les grands atouts de cette destination ensoleillée, ainsi que sur une bonne adresse pour séjourner le long des eaux cristallines de l’Adriatique… Soleil, plages, baies turquoise et petites stations balnéaires composent le littoral échancré de la région de Zadar (en Dalmatie) avec, en face, les superbes îles et îlots qui forment l’archipel de Zadar. De partout, en toile de fond, la vue est magique sur les montagnes de l’arrière-pays, celles de la chaîne du Velebit, dans le parc national de Paklenica. Dans ces paysages, on pratique notamment le vélo, la rando, le rafting ou le kayak sur les rivières. Et bien d’autres merveilles naturelles sont encore à découvrir: le parc naturel de Telašćica, le lac Vransko ou le canyon Zrmanja…

A la mer et à table! Idée "vacances" pour 2020: la région de Zadar, en Croatie, au départ de Charleroi - © Ivan Ori Côté mer, les adeptes des "vacances qui bougent" pourront pratiquer tous les sports nautiques, la voile et la plongée sous-marine, notamment à la découverte d’épaves. Ces sorties en mer sont d’autant plus belles qu’elles se font en zigzaguant entre les îles. Ce concentré de nature offre à la région de bons produits entre terre et mer, à déguster par exemple dans les tavernes au bord de l’eau, en sirotant les vins locaux, puisque les environs de Zadar comptent de nombreux vignobles.

La ville de Zadar, un joyau sur sa presqu’île Zadar, sur sa presqu'île. - © Tisak Ivo Pervan Immanquables: les cités historiques de la côte, installées sur des presqu'îles et des îles qu’on rejoint par des ponts ou en bateau. Parmi elles, Zadar est un véritable bijou d’architecture médiévale et antique, entouré par la mer, où les ruelles de pavés blancs sont bordées d’églises, de monastères et de palais. Ce patrimoine, animé par les étudiants de l’université locale, rappelle la riche histoire de la ville, fondée il y a 3000 ans et capitale de la Dalmatie pendant des siècles.

L’île de Nin et ses salins A une dizaine de kilomètres de Zadar, on accède à Nin, dont le centre historique occupe une petite île. Cette cité de conte de fée est connue pour abriter la plus petite cathédrale du monde, ainsi que pour ses salins, en activité depuis le 16e siècle. On peut y acheter du sel, bien entendu, mais aussi d’autres produits assaisonnés au sel ou à la fleur de sel "maison": chocolat, miel, fromages, biscuits, huile d’olive… Autant d’idées de cadeaux à ramener dans ses valises!

Une bonne adresse pour passer ses vacances à Zadar Nouveau camping de l'hôtel Falkensteiner de Zadar. - © Walter Luttenberger Photography Installé au bord de la mer, à 3 km du centre historique de Zadar, l’hôtel Falkensteiner Club Funanimation Borik est non seulement un club de vacances proposant une foule d’activités et d’animations, mais aussi une belle adresse design, 4 étoiles, disposant d’une plage, d’un spa contemporain et de plusieurs bars et restaurants. En juin, l’établissement a, en plus, inauguré une partie "camping" haut de gamme, l’un des rares du coin à rester ouvert toute l’année. On peut y louer des emplacements pour tentes, mais aussi s’offrir un séjour de glamping ou dans des mobilhomes dont la déco tendance pourrait faire la couverture de magazines!

