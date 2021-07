Idée d'activité pour la famille : le plus grand aquarium d'Europe à 1h de la frontière belge

A la recherche d'une chouette activité couverte avec des enfants ? Plongez dans le monde fascinant des océans, juste de l'autre côté de la frontière, à Nausicaa. Un site touristique emblématique de la Côte d’Opale. Nausicaa, c’est le plus grand aquarium d’Europe, où vivent 58.000 animaux de 1600 espèces différentes. Il est situé pile sur la plage de Boulogne-sur-Mer, à 1h de route de nos frontières. Un endroit que les Belges ont donc l’habitude de visiter. Certains y vont pour la journée, d’autres en profitent pour séjourner dans le coin et découvrir toutes les autres curiosités de la Côte d’Opale, très appréciée par les Belges. En 2019, ils ont été plus de 100.000 à franchir la frontière pour aller visiter le site.

3 images Côte d'Opale © Getty Images

30 ans de magie... et de sensibilisation

2021 est une année importante pour Nausicaa. Inauguré le 18 mai 1991, l’aquarium fête son trentième anniversaire ! Comme les chroniqueurs de La Grande Evasion sur VivaCité, vous y avez peut-être déjà mis les pied lors d'un voyage scolaire ? Cela dit, le Nausicaa qu’on visite aujourd’hui, ce n’est pas le Nausicaa d’il y a 30 ans. Le site n’a pas cessé d’évoluer, en s’agrandissant, en proposant toujours de nouvelles expos et expériences, avec toujours les mêmes objectifs : faire rêver le public, les emmener dans un voyage sous-marin à la rencontre des animaux et, par le biais de l’émerveillement, les sensibiliser à l’importance des océans et à leur préservation.

3 images © Getty Images

L'aquarium n’est en effet pas seulement un site touristique, c’est aussi l’un de plus grands centres européens dédiés à la protection des mers. Nausicaa est fréquenté toute l’année par des chercheurs et scientifiques et est aussi engagé auprès de nombreuses associations qui agissent sur le terrain. Par exemple, les manchots présents sur le site, soit une colonie de 22 manchots du Cap, sont issus d’un programme de reproduction de l’espèce (association Sancobb), menacée par la pollution, les mazoutages et le réchauffement climatique.

Deux expo à découvrir en 2021

La première est une exposition des photos de Christian Clauwers, un compatriote flamand, qui illustrent la fragilité des pôles. La deuxième, "Dans l’œil du climat", est bien plus qu’une expo. C’est un nouveau parcours de visite, immersif, spectaculaire, inédit, qui va nous faire vivre virtuellement les effets du changement climatique, avec technologie 3D et projections des murs au plafond sur 430m2. Il vous fait vivre des inondations, feux et tempêtes, effondrement de la banquise et d’une falaise avec ses maisons. L’expérience est impressionnante (déconseillée aux moins de 6 ans), mais se termine de façon positive, en nous montrant que des solutions existent pour prévenir ces catastrophes et préserver l’environnement. Ce nouveau parcours de visite est le troisième de Nausicaa, il en existe deux autres avec plein d’autres expériences à vivre et d’animaux à rencontrer, même en coulisses ! Bon à savoir : depuis le 21 juillet, la présentation d’un pass sanitaire est obligatoire pour toutes les personnes (à partir de 18 ans inclus) souhaitant accéder à l'aquarium. Si vous souhaitez rester en Belgique, on vous présente trois adresses insolites à découvrir cet été, à deux, entre amis ou en famille.