Hong Kong pour les petits et grands enfants !

Malgré son côté mégapole, Hong Kong est une super destination à découvrir en famille… Déjà, on rappelle que les hôpitaux sont dernier cri et que le système de santé est l’un des meilleurs de la planète. Donc pas de panique si votre enfant tombe malade ou se fait un bobo, il sera bien pris en charge! Maintenant, on va parler des choses amusantes à faire à Hong Kong avec les enfants (des activités qui vont amuser aussi les grands enfants que nous sommes). Les enfants, comme nous les parents, vont adorer tester les moyens de transport insolites de la ville: le Star Ferry qui permet de relier les 2 rives de la baie de Hong Kong avec vie sur les gratte-ciels de chaque côté et le spectacle son et lumière en soirée sur les immeubles; ou encore prendre le tram à crémaillère qui permet de grimper au sommet du Pic Victoria, ou le tram à impériale (à 2 étages) qui parcourt les rues les plus animées du centre historique

On peut aussi aller se balader avec les enfants sur des marchés insolites… A Hong Kong, il y a tout un tas de marchés colorés dans tous les styles et aussi des rues commerçantes entièrement dédiées à un type de produit. Si vous êtes avec des ados, ils vont par exemple adorer la Fa Yuen Street, qui est la rue des baskets, sans doute l’endroit du monde où on trouve en un seul lieu le plus de baskets et de vêtements de sports, avec toutes les boutiques les unes à côté des autres qui se font concurrence. Avec les plus petits, vous pourrez aller voir Tung Choi Street North, qui est la rue des poissons rouges et autres poissons (avec certaines espèces tropicales ou très bizarres aux prix exorbitants). On y trouve aussi certains reptiles et amphibiens. Pour info, s’il existe une rue des poissons rouges, c’est parce que, dans le feng shui, qui est cet art chinois qui consiste à organiser notre espace de vie selon certains principes qui permettrait d’harmoniser les énergies et donc de nous porter bonheur et bien-être; le fait d’avoir un poisson rouge dans la maison porterait chance!

Et puis, les enfants, ce qu’ils adorent par-dessous tout, ce sont les jouets. Il y a aussi une rue entière dédiée aux jouets! C’est la rue Tai Yuen, où on trouve à la fois les tout derniers jouets à la mode, des figurines de personnages de dessins animés, BD, manga, etc, en éditions limitées, mais aussi des reliques des jouets qui étaient autrefois fabriqués à Hong Kong jusque dans les années 80 (certains avec lesquels j’ai joué, moi, dans les années 80). Car, à cette époque, entre les années 60 et 80, Hong Kong a été le premier exportateur mondial de jouets; des usines qui ont ensuite été délocalisées en Chine.

Et puis, à Hong Kong, il y a tout un tas de parc d’attractions! A commencer par le Hong Kong Disneyland! Il a ouvert en 2005 sur l’île de Lantau et c’est le plus petit des parcs Disney, mais il vaut le détour pour voir les adaptations du parc à l’asiatique et les paysages exotiques qui servent de décor naturel aux décors du parc, puisque le parc est entouré de montagnes luxuriantes au bord de l’eau. Parmi les autres parcs d’attractions sympas: l’Ocean Park, un parc sur le thème de l’océan, avec zoo, aquarium, attractions et spectacles. Il y a aussi le parc Noah’s Ark, sur le thème, lui, de l’arche de Noé… On peut encore citer, comme activités à faire en famille: le musée des statues de cire Madame Tussaud et le Jardin Zoologique et botanique.