Hong Kong: le port, la baie Victoria et le Star Ferry

On parle des choses à voir et à vivre absolument à Hong Kong durant la semaine de citytrip qui sera offerte au grand gagnant vendredi et, ce qu’il faut fait en tout premier, c’est prendre le Star Ferry… Le Star Ferry, c’est une compagnie de bateaux à diesel qui existent depuis 1888 et qui continue à faire la liaison entre l’île de Hong Kong et la péninsule de Kowloon (la partie continentale de Hong Kong) et qui est empruntée par les habitants, qui sont très attachés à leurs bateaux historiques, même s’il y aujourd’hui des liaisons ferroviaires et routières qui permettent de faire le même trajet. Mais le Star Ferry demeure le moyen le plus efficace. La traversée coûte 20 centimes d’euros et dure 9 minutes: 9 minutes de bonheur car on traverse ainsi la baie de Victoria d’une rive à l’autre; qui est considéré comme l’une des plus belles baie du monde, avec toute la skyline de Hong Kong (donc la vue sur les gratte-ciels des 2 côtés de la baie) avec, en toile de fond, les montagnes verdoyantes et notamment le Pic Victoria.

On peut aussi prendre le Star Ferry le soir, pour profiter d’une vue sur la baie "by night"… Ca vaut la peine de faire les 2, en journée et en soirée. En journée, il y a l’eau turquoise et toute l’effervescence du port, qui est l’un des plus grands du monde, avec des bateaux-cargo, de croisière, les ferrys, des bateaux-restos, des bateaux-promenade, etc. En soirée, tout est beaucoup plus calme et les lumières des gratte-ciels se reflètent dans l’eau de la baie. C’est romantique. En plus, tous les soirs, à 20h (sauf en cas de mauvaise météo), un grand spectacle son & lumière (La Symphonie des Lumières) est projeté sur les gratte-ciels des 2 côtés de la baie.

Pour admirer la Baie de Hong Kong, il y donc le Star Ferry, mais il y a d’autres points de vue possibles… Pour voir la Baie de Hong Kong, vous pouvez aussi partir en croisière (des bateaux proposent des balades commentées, qui vont aussi vers les autres îles de l’archipel). Depuis la terre ferme, on a aussi de beaux points de vue. Par exemple, vous on peut aller se balader sur l’Avenue des Stars, une longue promenade qui longe la baie, côté Kowloon. On a donc une super vue sur l’île de Hong Kong et, en plus, on y trouve un véritable musée dédié au cinéma Hong Kongais, avec plaques et empruntes de stars, statues et autres objets qui racontent l’histoire du cinéma Hong Kongais. Hong Kong est un gros producteur de films en Asie. C’est un peu le Hollywood de l’Orient.

On peut grimper au sommet de gratte-ciels aussi pour avoir une vue à couper le souffle sur la baie… La plus belle vue est celle qu’on a du 100e étage de la plus haute tour de Hong Kong, celle de l’International Commerce Centre (ICC). Il y a une plateforme d’observation (la Sky 100), d’où on voit à 360°. Depuis l’année dernière, on peut aussi y manger au nouveau Café 100, opéré par l’hôtel de luxe Ritz Carlton, qui se trouve dans le gratte-ciel, entre le 102e et le 118e étage et qui compte aussi, dans la tour, 2 restos étoilés Michelin et le bar l’Ozone, le bar le plus haut du monde. Le spa, la piscine et les chambres de l’hôtel ont une vue à tomber… Autre bâtiment où la vue vaut le détour: le Central Plaza, 3e plus haut gratte-ciel, au sommet duquel on trouve une église (la plus haute du monde), entièrement vitrée. On peut y aller à la messe du matin pour profiter de la vue!