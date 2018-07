Hong Kong: le Pic Victoria et les parcs dans la ville

On parlait tout à l’heure des superbes panoramas qu’on peut avoir de Hong Kong et sa baie, depuis les bateaux ou les gratte-ciels. On n’a pas encore parlé du Pic Victoria, qui, en plus d’offrir une vue à couper le souffle, est une visite incontournable… Le Pic Victoria, c’est le point culminant de l’île de Hong Kong (552 mètres), une montagne verdoyante qui a eu beaucoup de succès auprès des Britanniques pendant la colonisation à partir du 19e siècle. Les hommes d’affaires y ont fait bâtir de belles résidences d’été car la vue est top et il fait plus frais "qu’en bas". Et aujourd’hui, le quartier est toujours aussi recherché. C’est ici que l’immobilier est le plus cher. Pour un logement de 100m2, comptez dans les 6 millions d’euros!

Pour grimper au sommet du Pic Victoria, on emprunte le Peak Tram, un tram funiculaire qui sert de transport en commun depuis 1888 (ce n’est pas qu’une attraction touristique) et qui est toute une expérience, avec la vue qui devient de plus en plus folle à mesure qu’on prend de l’altitude. Quand on arrive au sommet, on trouve la Peak Tower, avec une terrasse panoramique, des boutiques et des restos, mais aussi la Peak Galleria (un centre commercial de 3 étages); tous les 2 conçus pour résister à des vents jusqu'à 270 km/h, soit supérieurs à la vitesse maximale d'un typhon de force 10.

Le Pic Victoria est aussi un beau lieu de balades… Il y a notamment un petit circuit de randonnée de 3,5 km (le Peak Circle), qui fait le tour du sommet. On peut aussi redescendre le Pic Victoria à pied, en traversant une végétation tropicale et en passant devant de grosses villas, des parcs bien entretenus, des courts de tennis et des voitures de luxe (Rolls Royce et Aston Martin, par exemple). Le tout avec toujours les gratte-ciels de Hong Kong en vue et la Baie de Hong Kong et son port.

En fait, avec le Pic Victoria, on se rend compte que Hong Kong n’est pas qu’une ville d’immeubles… Il y a aussi des espaces verts au milieu des tours… Vous avez aussi, par exemple, le Parc de Hong Kong, véritable oasis au milieu des immeubles, on on trouve une volière, une serre, le Musée du Thé, le Centre des Arts visuels de Hong Kong, des fontaines, des étangs, des cascades, des terrains de jeux, un restaurant… Dans la volière, on admire plus de 80 espèces d’oiseaux qui évoluent au sein d’une petite forêt tropicale reconstituée. Comme écrins de nature, on peut encore citer le Jardin Zoologique et Botanique de Hong Kong (toujours en plein centre-ville) et le Parc de Kowloon, avec aussi une volière, un jardin chinois et des démonstrations d’art martiaux, notamment de Kung Fu.

Si on a des envies de nature, il faut rappeler qu’à Hong Kong, on en n’est jamais loin… Il suffit de 15 minutes de transport en commun pour quitter l’effervescence du centre-ville est se retrouver soit sur de belles plages soit dans de véritables parcs naturels avec une nature sauvage et des chemins de randonnées. Et, en matière de rando, il y a de quoi faire puisque le territoire de Hong Kong plus de 1000 km de sentiers balisés. On aura l’occasion de reparler des activités "nature" en dehors de la ville.