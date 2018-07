Hong Kong... La carte postale !

Cette semaine, on vous emmène dans une nouvelle destination extraordinaire: Hong Kong, qu’on peut désormais relier en direct depuis Charleroi en 11h de vol grâce à Air Belgium… Hong Kong, c’est vraiment une destination à part. Vous nous situez? Hong Kong, c’est un petit territoire du Sud de la Chine, qui donne sur la mer de Chine méridionale avec une partie continentale et des îles. L’ensemble fait 1100 km2, c’est-à-dire à peu près 1/30e de la Belgique. Et pourtant, on y compte 7 millions d’habitants; donc grande densité de population et population très cosmopolite, avec beaucoup de Britanniques, mais aussi de grandes communautés de Japonais, d’Américains, de Canadiens et de Français. La plupart de ces expatriés sont employés des multinationales ou des entrepreneurs installés avec leurs familles.

Il faut dire que Hong Kong est l’un des ports les plus importants du monde et le 3e centre financier de la planète, juste après NY et Londres; il y a de quoi attirer les businessmen… D’ailleurs, ce qui marque le plus, quand on arrive à Hong Hong, ce sont tous les gratte-ciels le long de l’eau, des 2 côtés de la Baie de Hong Kong (la Baie Victoria) et notamment dans le quartier des affaires appelé Central, où on découvre des tours qui sont des chefs d’œuvres d’architecture, comme la tour de la Bank of China, dessinée par l’architecte Pei, archi-connu, également l’auteur de la Pyramide du Louvre. Il y a tellement de gratte-ciels qu’on parle d’ailleurs de Hong Kong comme d’un NY asiatique. En réalité, Hong Kong compte plus de gratte-ciels que NY, avec près de 3300 immeubles de plus de 100m de haut. Ces tours servent aux entreprises, mais aussi à loger la population; qui profite jour et nuit de l’incroyable animation, des magasins et shoppings centers absolument partout et de 10.000 restaurants recensés; qui servent une cuisine internationale et bien sûr locale. Il faudra notamment goûter aux Dim Sum, notamment dans des restos étoilés Michelin où on mange pour 5 euros. A Hong Kong, il y a des événements tous les jours; beaucoup de visiteurs décrivent la ville comme grisante, euphorisante…

Mais ce qui est fou aussi, c’est que, à 15 minutes de toute cette agitation, on peut se retrouver en pleine nature… On peut en effet quitter l’effervescence de la ville très rapidement. En 15 minutes en effet, on se retrouve sur de très belles plages, dans des villages de pêcheurs sur pilotis, ou dans des parcs naturels, en train de se balader sur l’un des 1000 km de sentiers pédestres du territoire, dans une nature luxuriante, à la rencontre de singes, sangliers et porcs épics qui habitent les zones naturelles.

Vous parlez de Hong Kong comme d’un territoire; ce n’est pas un pays! Hong Kong possède le statut de Région administrative spéciale de la Chine. En fait, la région a été une colonie anglaise pendant 155 ans; elle a été rétrocédée à la Chine en 1997 avec la permission de garder pendant 50 ans une certaine autonomie, avec un système politique indépendant, ses propres équipes sportives internationales, son domaine internet (.hk), son indicatif téléphonique, son code de la route et sa monnaie (le dollar de Hong Kong). Voilà pourquoi, quand vous allez à Hong Kong, ça ne ressemble pas du tout au reste de la Chine, avec aussi cette histoire britannique, qui lui a laissé des maisons coloniales historiques à 2 pas des gratte-ciels. L'anglais et le chinois (cantonais) sont les 2 langues officielles.